В России разработаны первые смазочные материалы для вантовых мостов

В России разработаны первые отечественные смазочные материалы для вантовых мостов, они призваны защитить механизмы от влаги, перепадов температуры и других климатических воздействий, а также от длительных эксплуатационных нагрузок.

Вибростойкая пластичная смазка, производство которой начала компания "Газпром нефть", создаёт специальное защитное покрытие на металлических элементах мостов — вантах. Рецептура полностью основана на российских базовых маслах и присадках, формулу смазки разработали в Подмосковье.

Первую партию уже передали для тестирования на гранд-макетах вантовых мостов. По итогам испытаний компания начнёт серийный выпуск смазки. Новый продукт точно пригодится в России, так как в стране более 20 вантовых мостов, среди них — Русский и Золотой мосты во Владивостоке, Югорский в Сургуте, Живописный в Москве, Большой Обуховский и через Корабельный фарватер — в Санкт-Петербурге.