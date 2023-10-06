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6 октября, 13:21

В России разработаны первые смазочные материалы для вантовых мостов

<p>Обложка © "Газпром нефть"</p>

Обложка © "Газпром нефть"

В России разработаны первые отечественные смазочные материалы для вантовых мостов, они призваны защитить механизмы от влаги, перепадов температуры и других климатических воздействий, а также от длительных эксплуатационных нагрузок.

Вибростойкая пластичная смазка, производство которой начала компания "Газпром нефть", создаёт специальное защитное покрытие на металлических элементах мостов — вантах. Рецептура полностью основана на российских базовых маслах и присадках, формулу смазки разработали в Подмосковье.

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Первую партию уже передали для тестирования на гранд-макетах вантовых мостов. По итогам испытаний компания начнёт серийный выпуск смазки. Новый продукт точно пригодится в России, так как в стране более 20 вантовых мостов, среди них — Русский и Золотой мосты во Владивостоке, Югорский в Сургуте, Живописный в Москве, Большой Обуховский и через Корабельный фарватер — в Санкт-Петербурге.

Александра Вишнякова
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