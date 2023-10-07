Почему Путин на Валдае поднял вопрос о смерти Пригожина Платой за мятеж считают на Западе обстоятельства гибели Евгения Пригожина и его соратников. Спустя месяц после появления первых подробностей расследования эта реакция не поменялась, однако что же означают формулировки с Валдая? 6 октября, 22:40 Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин доложил о наличии осколков гранат в телах погибших при крушении самолёта основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Обложка © Getty Images / Anadolu Agency

Президент Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, поставил точку в затянувшейся общественной дискуссии по поводу внезапной гибели основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина и его соратников 23 августа в Тверской области. Россия заинтересована в выяснении причин этой катастрофы и озвучивает ход расследования.

В отечественном сегменте соцсетей и ряда СМИ неоднократно публиковались бесконечные инсинуации, фотографии родственников погибшего, которые посещали его могилу, но большинство выводов сводилось к конспирологическим, несмотря на официальную информацию. Особое внимание общественности было привлечено в ходе похорон Пригожина и его окружения. В таком же формате работали над этой темой и западные СМИ. Бесконечный хайп на произошедшей аварии стал главным медийным спутником после смерти глав группы компаний "Конкорд". Однако президент сам ответил на все вопросы и рассказал, что удалось узнать следователям.

Путин заявил, что глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин доложил о наличии осколков гранат в телах погибших при крушении самолёта основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. При этом внешнего воздействия на самолёт не было.

— К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличными, но и пять килограммов кокаина. На мой взгляд, надо было провести эту экспертизу, — сказал глава России.

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На следующий день глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков отметил, что окончательных выводов о причинах катастрофы самолёта Пригожина пока не было, надо дождаться доклада об итогах расследования.

— Ситуация с внезапной смертью Пригожина вызвала очень много вопросов в России и за рубежом. С одной стороны, это спровоцировало обвинения в адрес России, что бывшего мятежника могли устранить. С другой стороны — что прокси-война достигла такого апогея и объектом теракта западных спецслужб мог стать Пригожин. Вполне естественно, что крушение бизнесджета Пригожина и смерть всех, кто был на борту, вызвали масштабный резонанс. Тот факт, что Россия озвучивает данные расследования, признаёт наличие неестественных причин (в данном случае взрыв гранаты внутри самолёта), говорит о том, что руководство страны заинтересовано в расследовании обстоятельств его гибели. Опубликованные данные не исключают следующие варианты: либо речь идёт о теракте, причём достаточно кустарном, подготовленном кем-то из окружения бизнесмена, либо о несчастном случае при обращении с гранатами, — считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

По его словам, если президент упомянул, что при обысках в здании "Конкорда" изымались наркотические вещества, не исключается версия, что кто-то из команды бизнесмена мог этим баловаться. Но это лишь догадки. А заявление Путина говорит о том, что Россия не несёт ответственности за случившееся и сама ищет ответ в этом вопросе.

Новая информация активно разлетелась по мировым СМИ. Издание The New York Times поспешило напомнить, что Запад не сбросит подозрения в отношении Кремля, так как глава РФ затронул обстоятельства гибели Пригожина лишь в конце ответа на вопрос о будущем частных военных компаний. Напомним, на самом деле он сам решил прояснить "зависший в воздухе вопрос".

Намеренно искажённым эхом повестки стала и новость от молдавского президента Майи Санду, которая заявила, что основатель группы "Вагнер" Пригожин готовил госпереворот в Молдавии, но она не привела доказательств в интервью Financial Times. При этом первым об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, попытавшись перехватить горячий инфоповод и напомнить о себе.

Авторы Дмитрий Шестопалов