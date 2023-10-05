Путин: В телах погибших в самолёте Пригожина найдены фрагменты ручных гранат
В телах погибших в авиакатастрофе самолёта владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина были обнаружены фрагменты ручных гранат, внешнего воздействия на борт не было. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин заявил, что в телах погибших в самолёте Пригожина нашли фрагменты ручных гранат, а в офисе компании бизнесмена обнаружили 10 млрд рублей наличными и 5 кг кокаина. Видео © LIFE
"Глава СК [Александр Бастрыкин] докладывал на днях, в телах погибших нашли фрагменты ручных гранат. Внешних воздействий не было, это установленный факт", — сказал лидер РФ в ходе пленарной сессии юбилейного XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.
Путин выразил сожаление, что не проводилась экспертиза на наличие алкоголя или наркотических веществ в телах погибших. Глава государства добавил, что ФСБ нашла пять килограммов кокаина у офиса компании после мятежа "вагнеровцев". Президент считает, что нужно было провести такую экспертизу, но она не была проведена.
Как уже рассказывал Лайф, 23 августа самолёт Пригожина потерпел крушение в Тверской области. На борту находилось десять человек, в том числе и сам предприниматель, все погибли. По данным Flightradar24, бизнесджет начал резко снижаться в последние секунды полёта. По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования, отметив, что перед трагедией Пригожин прибыл на родину из Африки.
LIFE / Павел Баранов