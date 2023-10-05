Путин: В телах погибших в самолёте Пригожина найдены фрагменты ручных гранат

В телах погибших в авиакатастрофе самолёта владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина были обнаружены фрагменты ручных гранат, внешнего воздействия на борт не было. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин заявил, что в телах погибших в самолёте Пригожина нашли фрагменты ручных гранат, а в офисе компании бизнесмена обнаружили 10 млрд рублей наличными и 5 кг кокаина. Видео © LIFE

"Глава СК [Александр Бастрыкин] докладывал на днях, в телах погибших нашли фрагменты ручных гранат. Внешних воздействий не было, это установленный факт", — сказал лидер РФ в ходе пленарной сессии юбилейного XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.