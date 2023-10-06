"Такое лукавство": Кончаловский объяснил, почему НАТО не сдержало обещание не расширяться на восток
Режиссёр Кончаловский назвал обещание НАТО не расширяться на восток лукавством
Данное СССР обещание не расширяться НАТО на восток было лукавством, заявил в эфире нового выпуска ток-шоу "Дайте сказать!" кинорежиссёр, сценарист и продюсер Егор Кончаловский, отвечая на вопрос о том, что значила евроатлантическая интеграция новых стран: реализацией плана по удушению России или то, что военный блок заигрался.
Режиссёр Кончаловский назвал обещание НАТО не расширяться на восток лукавством. Видео © VK / "Дайте сказать!"
"Я думаю, что там было и то и другое. Мы ведь доверчивые люди в России, во-первых. Во-вторых, мы такой медведь, который не хочет ругаться. Ну, ребята, давайте дадим друг другу слово, давайте жить дружно, как кот Леопольд с этими мышами. А потом сменилось поколение, говорит: "А чего это? А чего бы нам? А давайте заберём эту Прибалтику, эти страны", — сказал он.
А при возникновении вопросов о том, почему НАТО, несмотря на обещания, расширяется, там отвечали, что оно было дано СССР — ныне несуществующему государству. "Такое лукавство", — добавил режиссёр.
Однако и план по превращению России в сырьевой придаток также всегда существовал, указал Кончаловский. Так, последние 30 лет нашу страну грабили, совершив огромное количество, в частности, продаж оборонных предприятий, а также разрушение советской научно-технической школы. На протекающую интеграцию в НАТО ряда стран РФ не отвечала, пока несколько лет назад всё не изменилось.
Также Егор Кончаловский рассказал, почему в 90-х годах Запад показал своё истинное лицо. По его словам, наши цивилизации столкнулись ещё в 1054 году с разделением христианской церкви, а после распада СССР наш противник, утратив спарринг-партнёра, поплыл.
VK / "Дайте сказать!"