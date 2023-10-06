"Такое лукавство": Кончаловский объяснил, почему НАТО не сдержало обещание не расширяться на восток

Данное СССР обещание не расширяться НАТО на восток было лукавством, заявил в эфире нового выпуска ток-шоу "Дайте сказать!" кинорежиссёр, сценарист и продюсер Егор Кончаловский, отвечая на вопрос о том, что значила евроатлантическая интеграция новых стран: реализацией плана по удушению России или то, что военный блок заигрался.

Режиссёр Кончаловский назвал обещание НАТО не расширяться на восток лукавством. Видео © VK / "Дайте сказать!"

"Я думаю, что там было и то и другое. Мы ведь доверчивые люди в России, во-первых. Во-вторых, мы такой медведь, который не хочет ругаться. Ну, ребята, давайте дадим друг другу слово, давайте жить дружно, как кот Леопольд с этими мышами. А потом сменилось поколение, говорит: "А чего это? А чего бы нам? А давайте заберём эту Прибалтику, эти страны", — сказал он.

А при возникновении вопросов о том, почему НАТО, несмотря на обещания, расширяется, там отвечали, что оно было дано СССР — ныне несуществующему государству. "Такое лукавство", — добавил режиссёр.

Однако и план по превращению России в сырьевой придаток также всегда существовал, указал Кончаловский. Так, последние 30 лет нашу страну грабили, совершив огромное количество, в частности, продаж оборонных предприятий, а также разрушение советской научно-технической школы. На протекающую интеграцию в НАТО ряда стран РФ не отвечала, пока несколько лет назад всё не изменилось.