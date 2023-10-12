Всемирный день зрения, День шести миллиардов, Феофан Милостивый: Праздники и приметы 12 октября Сегодня, 12 октября, в России и за рубежом отмечают два всемирных праздника, посвящённых здоровью. В нашей стране на эту дату также выпадает один неофициальный профессиональный праздник. А ещё это день, знаковый для истории всего человечества. 11 октября, 21:01 12 октября отмечается Всемирный день зрения. Фото © Freepik

Всемирный день зрения

12 октября 2023 года в России и других странах отмечается праздник под названием Всемирный день зрения (World Sight Day). Рассказываем о нём: с 2000 года проводится Международным агентством по профилактике слепоты (МАПС);

отмечается каждый год во второй четверг октября;

в 2023 году выпадет на 23 октября;

призван привлечь внимание к глобальной проблеме слепоты и нарушений зрения.

Разные мероприятия, посвящённые Всемирному дню слепоты, проводят более 150 организаций, входящих в МАПС, а также офтальмологические компании, больницы, частные клиники. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 2,2 миллиарда человек живут с нарушениями зрения или полностью слепы. А это — больше четверти человечества. При этом примерно у миллиарда из них подобные проблемы можно было предотвратить или скорректировать.

Примерно 94 млн человек по всему миру страдают от катаракты, ещё около 88,5 млн — от аномалий рефракции (близорукость, дальнозоркость или астигматизм). Эти и другие проблемы со зрением могут привести к сложностям в работе, а значит, сказаться на благосостоянии больного. Также нарушения зрения могут приводить к социальной изоляции, вызывать трудности при ходьбе. По данным Международного агентства по профилактике слепоты, более 1,1 миллиарда человек живут с плохим зрением, потому что не имеют доступа к услугам офтальмологов, даже базовым. В основном это касается небогатых стран, в которых, в отличие от России, слабо развита система здравоохранения.

Россиян врачи призывают заботиться о зрении: посещать врача при первых признаках проблем с глазами. В наше время это становится всё более актуальным, потому что огромный объём времени, который многие из нас проводят за экранами гаджетов, не способствует сохранению здорового зрения.

День кадрового работника в России

12 октября — День кадрового работника. Фото © Freepik / Drazen Zigic

12 октября в России отмечается профессиональный праздник — День кадрового работника. Вот несколько фактов о нём: это российский неофициальный праздник;

отмечается ежегодно 12 октября, по календарю не сдвигается;

приурочен к исторической дате — появлению кадровой службы в милиции;

так как праздник официально не признан, широко не отмечается.

Помимо 12 октября, День кадрового работника также отмечается в России 24 мая. В каждой компании и каждом регионе решают сами, когда именно праздновать. У сегодняшней даты, 12 октября, хотя бы есть историческое обоснование. Как утверждается, именно в этот день в 1918 году решением Народного комиссариата юстиции была принята "Инструкция об организации советской рабоче-крестьянской милиции" и появились первые кадровые аппараты органов внутренних дел. То есть, по сути, это было первое официальное оформление труда кадровиков на заре становления СССР.

Сейчас, спустя более чем век, работа сотрудников отдела кадров крайне важна для любой организации, будь то госучреждение, огромная корпорация или частная небольшая компания. Кадровик должен досконально знать законы, которые регулируют эту сферу в нашей стране, и вести дела сотрудников согласно установленным правилам.

В День кадрового работника профессиональный праздник в России отмечают представители таких специальностей, как специалист по подбору персонала, инспектор отдела кадров, менеджер по обучению персонала, HR-менеджер и целого ряда других. В нашей стране, как в любой другой, это целая армия специалистов, и сегодня они принимают поздравления.

Всемирный день борьбы с артритом

12 октября — Всемирный день борьбы с артритом. Фото © Freepik

12 октября в России отмечается ещё один международный праздник, посвящённый теме здоровья, — Всемирный день борьбы с артритом. Вот что о нём известно: это часть интернациональной информационной кампании;

был учреждён в 1996 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения;

отмечается ежегодно 12 октября, дата не меняется;

цель — повысить осведомлённость о методах профилактики артрита, способах его лечения.

Артрит — это одна из самых распространённых в мире болезней. По данным Всемирной организации здравоохранения, ею страдает каждый десятый житель планеты. В основном этот недуг поражает работоспособное население — людей в возрасте от 30 до 50 лет, но чётких рамок нет — болеть могут даже дети. Женщины чаще мужчин становятся целью этой болезни.

Артрит — это воспалительное заболевание суставов. Причины его могут разными, и они не всегда понятны. Так, эта болезнь может развиться при повторяющихся лёгких травмах. Например, у работников производства при каких-то типичных проблемах на месте труда. А ещё артрит может развиться при переохлаждении, физическом перенапряжении и даже при стрессах.

Соответственно, для профилактики артрита всего этого нужно избегать. Также врачи рекомендуют вести здоровый образ жизни: заниматься физкультурой, правильно питаться, высыпаться. За психоэмоциональным состоянием следить сложнее, но по возможности тоже нужно стараться. Также важно периодически проходить медицинские обследования, ведь болезнь легче вылечить в самом начале её развития.

День шести миллиардов

12 октября — День шести миллиардов. Фото © ТАСС / Zuma / Feng Jie

А ещё сегодня, 12 октября, знаковый день в истории человечества — День шести миллиардов, который можно смело отмечать по всей Земле, в том числе в России. Является ли он праздником, вопрос открытый. Рассказываем об этом международном дне: установлен Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА);

в ООН решили, что именно в эту дату в 1999 году численность населения мира достигла 6 млрд человек;

эта пройденная человечеством важная веха стала поводом для запуска программы "6 миллиардов действий".

Шестимиллиардым жителем Земли был признан Андан Мевич, житель города Сараево (Босния и Герцеговина). Дата была выбрана условно. Демографы тогда отмечали, что на самом деле День шести миллиардов должен был приходиться на восемнадцатое или девятнадцатое июля 1999 года, однако в ООН решили иначе. В честь рождения Андана Мевича генсек ООН выступил с речью, призвав всё человечество стараться, чтобы мир пришёл в дом каждого жителя планеты, чтобы всем было гарантировано соблюдение прав. ЮНФПА запустил программу "6 миллиардов действий", посвящённую этим вопросам.

Как мы знаем теперь, следующий миллиард человечество набрало довольно быстро. Потребовались сотни тысяч лет, чтобы население планеты выросло до 1 млрд человек, и всего 200 лет, чтобы оно выросло в семь раз. Случилось это в 2011 году. Сейчас же нас на планете уже около 8,12 миллиарда. Согласно прогнозам, к 2100 году на планете будут проживать 10,9 миллиарда человек. Такой быстрый прирост поднимает вопросы, остановится ли он когда-нибудь, сколько людей способна прокормить планета и как обеспечить всем достаток и комфорт. Пока ответа на эти вопросы нет, и День шестого миллиарда — один из поводов их поднять.

Приметы 12 октября

Феофан Милостивый

12 октября Русская православная церковь чтит память преподобного Феофана. Он был жителем сирийского города Газы. Будучи богатым, проявлял доброту и милосердие, помогал странникам и бедным. Всё своё состояние направил на помощь ближним. Остаться без денег он был только рад, а вот страшный недуг добавил Феофану страданий. Его тело стало отекать, появились язвы и смрад. В мир иной он уходил безропотно, принимая смерть как милость от Бога. Согласно преданию, после кончины святого Феофана его тело очистилось от ран и стало благоухать, источая благодатное целебное миро. Больные чудом исцелялись у смертного одра святого.

На Руси праздник получил название Феофан Милостивый. Считалось, что святой, известный своими добрыми делами, теперь одаривает людей тёплой погодой — "кафтаном накрывает". На праздник ходили в церковь помолиться. Нужно было обязательно дать милостыню бедному. Женщины помогали по дому вдовам и многодетным. Мужчины в этот день ходили на охоту, чтобы добыть зайца. Если это удавалось, его готовили на вечерний ужин, на который звали друзей и соседей. Нельзя было в этот день сплетничать, таить злобу, ругаться.

Погодные приметы 12 октября

Много грибов — зима наступит поздно.

Небо закрыто тучами — конец осени будет солнечным.

Ветер с севера — к затяжной зиме;

Берёза и дуб совсем оголились — к тёплой зиме.

Именинники 12 октября

12 октября именины у российского актёра Ивана Добронравова. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

12 октября — день, не богатый на именины. Их могут отмечать обладатели только трёх имён: Иван;

Киприан;

Феофан. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает счастья и успехов!

Авторы Вадим Андреев