Боевики "Правого сектора"* зверски расправились с двумя десятками жителей Снигирёвки в Николаевской области, которых заподозрили в пророссийских взглядах. Об очередном факте зверства националистов на подконтрольных Киеву территориях рассказало РИА "Новости".

Убийства, о которых идёт речь, произошли 19 сентября 2023 года. Среди тех, кто убивал своих сограждан, был боевик "Правого сектора"* Евгений Караван 1990 года рождения.

"Сразу от нескольких жителей Снигирёвки нами получены данные о расстреле националистами 22 гражданских лиц в Снигирёвке", — приводит РИА "Новости" слова источника из числа сотрудников российских силовых структур.

Снигирёвка — город районного подчинения на правом берегу реки Ингулец, в 79 километрах к северо-востоку от областного центра. Снигирёвка должна была стать логистическим хабом ВСУ для проведения военных действий в районе Днепра. С конца лета боевики проводили здесь масштабную зачистку, чтобы российской стороне поступало меньше информации о перемещении войск.

О том, что на правом берегу Днепра киевские власти проводят облавы на пророссийски настроенных граждан, Лайф сообщал и ранее. Так, в августе поступала информация, что в Снигирёвском районе арестовали 19 человек.