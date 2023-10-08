"Обычная практика киевского режима": Сальдо подтвердил факт расправы над мирными жителями в Снигирёвке

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал убийство мирных жителей в Снигирёвке украинскими экстремистами обыденностью для украинского режима.

"Сегодня были опубликованы сообщения об убийствах украинскими экстремистами в сентябре этого года 22 мирных жителей города Снигирёвки Херсонской области. Не доверять этой информации нет оснований: для киевского режима это обычная практика", — написал Сальдо в телеграм-канале.

Он указал, что подобное уже происходило. В ноябре 2022 года в Снигирёвке вооружённые украинские военные убили более 20 граждан, которых заподозрили в пророссийских взглядах.

Напомним, что 19 сентября боевики "Правого сектора"* зверски расправились с двумя десятками жителей Снигирёвки в Николаевской области, которых заподозрили в симпатии к РФ.