"Обычная практика киевского режима": Сальдо подтвердил факт расправы над мирными жителями в Снигирёвке
Сальдо: Убийство мирных жителей — обыденность для украинского режима
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал убийство мирных жителей в Снигирёвке украинскими экстремистами обыденностью для украинского режима.
"Сегодня были опубликованы сообщения об убийствах украинскими экстремистами в сентябре этого года 22 мирных жителей города Снигирёвки Херсонской области. Не доверять этой информации нет оснований: для киевского режима это обычная практика", — написал Сальдо в телеграм-канале.
Он указал, что подобное уже происходило. В ноябре 2022 года в Снигирёвке вооружённые украинские военные убили более 20 граждан, которых заподозрили в пророссийских взглядах.
Напомним, что 19 сентября боевики "Правого сектора"* зверски расправились с двумя десятками жителей Снигирёвки в Николаевской области, которых заподозрили в симпатии к РФ.
* Запрещённая в России экстремистская организация.
ТАСС / Алексей Коновалов