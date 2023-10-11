Запрос на перемены: Когда Германия сможет отказаться от помощи Украине Почему выборы в Германии стали результатом недоверия партии Шольца и придёт ли к власти правая коалиция. 10 октября, 22:42 Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © Getty Images / dpa / Michael Kappeler

Результаты выборов в Германии

Неудача правящей коалиции на выборах в Гессене и Баварии не лишит власти Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) во главе с канцлером Олафом Шольцем, однако мейнстрим в сторону правых можно рассматривать как вердикт нынешнему кабинету министров. Усиление правого фланга немецкой политики — ХДС и "Альтернативы для Германии" (АдГ) — становится закономерным явлением. На выборах в Баварии АдГ получила 16% и в Гессене — 18%, в то время как СДПГ набрала всего лишь 15,2% и 8,4% в этих регионах. Стоит учитывать, что базовый регион АдГ — это восток, а не юг. Ещё летом антирейтинг Правительства ФРГ составлял почти 80%, и с тех пор вряд ли что-то поменялось.

Тренд в сторону правых

— Конечно, земельные выборы в Баварии и Гессене стали серьёзным ударом по правящей коалиции. Большинство получили партии ХДС и её баварская "сестра" ХСС, а также праворадикальная АдГ. ХДС/ХСС, более 30% в обоих регионах, сложно назвать подлинно консервативной правой силой, это абсолютно мейнстримная партия. И даже харизматичный и прагматичный лидер баварской ХСС Маркус Зёдер вряд ли имеет большое поле для внешнеполитических манёвров, — напоминает политолог-германист и кандидат исторических наук Евгения Пименова.

Лидер баварской партии ХСС Маркус Зёдер. Фото © ТАСС / dpa / Sven Hoppe

По её словам, не стоит питать иллюзий по поводу успехов АдГ. Партия не сможет в ближайшие годы всерьёз влиять на политкурс Германии. Члены АдГ подвергаются не только политической травле, но и физическим расправам, а этаблированные партии отказываются формировать с ними коалиции.

В ФРГ уже обещали запретить АдГ, открытая травля партии продолжается длительное время, эксперты не исключают, что такая мера станет крайней в случае роста популярности "Альтернативы". А пока разгромный провал СДПГ выглядит как протестное голосование. Напомним, в ходе избирательной кампании 4 октября на сопредседателя партии АдГ Тино Хрупаллу было совершено нападение. После госпитализации политика на месте был найден шприц, его укололи иглой с неизвестным веществом.

Последствия выборов в Германии для действующей власти

— Выборы в Гессене и Баварии — это скорее своего рода вотум недоверия правительству Шольца со стороны избирателей, их выражение недовольства текущей экономической ситуацией, проблемами с мигрантами. А общий курс Германии в отношении Украины целиком и полностью лежит в плоскости взаимоотношений Берлина и Вашингтона, — уверена Пименова.

Основные партии ФРГ — ХДС/ХСС, "Зелёные" и СДПГ — давно и прочно правят страной, и обычные жители не видят разницы между этими политиками и их установками. АдГ, появившаяся на свет как коалиция на просторах ГДР, удовлетворяет запросы немцев радикальными взглядами на решение проблемы мигрантов и отказ от помощи Украине.

В ряде областей АдГ поддерживают до 25% рабочих. Если рост её популярности продолжится, то в следующем году на горизонте ФРГ замаячат новые выборы. Так, избирательные кампании ждут ещё три региона на востоке. Только после голосования в 2024-м в случае повторного успеха АдГ сможет реализовать свои обещания и вылезти из ярма — спонсирования Киева.

Авторы Елена Стафеева