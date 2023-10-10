В Германии заявили о катастрофе для Шольца

Выборы, которые прошли в двух федеральных землях Германии — Баварии и Гессене — оказались катастрофой для коалиционного правительства Олафа Шольца. Об этом сообщает Focus. Авторы публикации считают, что теперь в ФРГ всё "будет не так, как прежде".

"Важно то, как проиграли правящие в Берлине партии. Для них это было не поражение, а катастрофа", — пишет издание.

В материале указано, что население Германии всё больше сомневается в политике Шольца и недовольно различием между словами и реальными делами правительства страны. Издание пишет, что канцлер ФРГ считает себя хорошим руководителем, но если он действительно в это верит, то является "величайшим иллюзионистом" во главе правительства за всё время.

Авторы публикации считают, что единственным выходом для союзников Шольца является резкая перезагрузка политики — инвентаризация и "рестарт". Однако в самой коалиции намечается раскол, ведь её участники уже не доверяют друг другу, из-за чего постоянно возникают споры.