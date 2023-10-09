В Германии заявили об историческом фиаско партии Шольца на выборах

Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера Германии Олафа Шольца потерпела историческое фиаско на региональных выборах в федеральной земле Гессен. Она набрала 15,1% и побила свой антирекорд, пишет Spiegel.

Земельные выборы завершились в немецких федеральных землях Бавария и Гессен. Согласно опубликованным местным управлением статистики данным, в Баварии победу одержал Христианско-социальный союз (ХСС) с 37%, на второй строчке разместилась партия "Свободные избиратели" (15,8%), замыкает тройку правая "Альтернатива для Германии" (14,6%). Партия "Зелёные" набрала 14,4% голосов, а СДПГ заняла лишь пятое место с 8,4%.

По предварительным подсчётам, в Гессене также победил ХСС — у него 34,6%, на втором месте — АдГ с 18,4%. СДПГ на третьей строчке с 15,1% голосов, за ней следуют "Зелёные" с 14,8%.

"СДПГ потерпела фиаско на выборах в ландтаг в Гессене <…> Партия никогда не получала такой низкой доли голосов в Гессене — даже плохой результат 2018 года был снова значительно побит (минус 4,7 процентных пункта)", — пишет Spiegel.