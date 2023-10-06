Регион

Уведомления отключены

6 октября, 13:42

"Так держать!": Медведев "похвалил" Шольца за спад в экономике ФРГ

Медведев сравнил экономический рост России и Германии

Правительству Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем и министром иностранных дел Анналеной Бербок стоит продолжать следовать выбранным курсом. Это ироничное замечание сделал в личном телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя прогнозируемый властями ФРГ спад в экономике страны.

"Правительство Германии спрогнозировало спад экономики страны на 0,4%. Экономика России вырастет по итогам года на 2,8%. Так держать, Шольц, Бербок и Ко!" сказано в посте политика.

Стало известно о "тройном ударе" по экономике Германии

Стало известно о "тройном ударе" по экономике Германии

Напомним, 27 августа сам Шольц пожаловался на рост экономики в Германии. Политик назвал ситуацию неудовлетворительной, отметив, что основная тяжесть ослабления мировой экономики лежит на Германии из-за её зависимости от экспорта.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Германия
  • Дмитрий Медведев
  • Олаф Шольц
  • Анналена Бербок
  • Мировая политика
  • Мировая экономика
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров