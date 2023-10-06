"Так держать!": Медведев "похвалил" Шольца за спад в экономике ФРГ

Правительству Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем и министром иностранных дел Анналеной Бербок стоит продолжать следовать выбранным курсом. Это ироничное замечание сделал в личном телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя прогнозируемый властями ФРГ спад в экономике страны.

"Правительство Германии спрогнозировало спад экономики страны на 0,4%. Экономика России вырастет по итогам года на 2,8%. Так держать, Шольц, Бербок и Ко!" — сказано в посте политика.