Состоялась онлайн-премьера трёх первых серий "Короче, план такой"
В онлайн-кинотеатре состоялась премьера сериала о русских хакерах под названием "Короче, план такой". Пользователям доступны три первые серии. В проекте приняли участие Павел Деревянко, Кирилл Нагиев, Софья Каштанова, Игорь Коровин, Олеся Судзиловская, Никита Богатов и многие другие.
Сериал посвящён авантюрным приключениям команды, члены которой знают друг друга только по никам и никогда не виделись в реальной жизни. Вместе они успешно потрошили электронные кошельки богачей, пока не попались из-за одной ошибки. Теперь ребята знакомятся лично. Им предстоит выбор: сесть за решётку или работать в интересах страны. Команда выбирает второе, и с этого момента их жизнь меняется. Теперь на кону не шальные деньги, а свобода и безопасность мира, которую герои будут защищать во всех уголках планеты.
Ранее Лайф пообщался с продюсером проекта "Короче, план такой" Вадимом Галыгиным. По его словам, зрителей ждёт авантюрная история о команде "Робин Гудов", которые отвечают за безопасность всей страны.
WMG