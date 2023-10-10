Состоялась онлайн-премьера трёх первых серий "Короче, план такой"

Сериал посвящён авантюрным приключениям команды, члены которой знают друг друга только по никам и никогда не виделись в реальной жизни. Вместе они успешно потрошили электронные кошельки богачей, пока не попались из-за одной ошибки. Теперь ребята знакомятся лично. Им предстоит выбор: сесть за решётку или работать в интересах страны. Команда выбирает второе, и с этого момента их жизнь меняется. Теперь на кону не шальные деньги, а свобода и безопасность мира, которую герои будут защищать во всех уголках планеты.