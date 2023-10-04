"Весёлые авантюристы": Галыгин рассказал историю создания сериала о русских хакерах

В Москве состоялась премьера сериала о русских хакерах под названием "Короче, план такой". Как рассказал Лайфу продюсер проекта Вадим Галыгин, зрителей ждёт авантюрная история о команде "Робин Гудов", которые отвечают за безопасность всей страны.

Галыгин рассказал об истории создания сериала о русских хакерах "Короче, план такой". Видео © LIFE

Идея создания сериала пришла во время отдыха, когда Галыгин обратил внимание на человека, который чинил туристам телефоны. Потом вместе с режиссёрами и сценаристами историю докрутили до того, что это будет рассказ не про одного человека, а про целую команду.

"История эта про таких весёлых авантюристов, которые занимались разными такими делишками, пока их не поставили перед выбором — заниматься этим в местах не столь отдалённых, шучу, ну примерно, или принести пользу своей стране. Соответственно, они сделали правильный выбор. Остальное вы увидите, посмотрев сериал", — отметил Галыгин.

Онлайн-премьера сериала состоится 10 октября на платформе Wink, а телевизионный показ запланирован на СТС. В проекте приняли участие Павел Деревянко, Кирилл Нагиев, Софья Каштанова, Игорь Коровин, Олеся Судзиловская, Никита Богатов и многие другие.