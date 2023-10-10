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10 октября, 16:26

России не хватило голосов для избрания в СПЧ ООН

Россия получила 83 голоса вместо 97, необходимых для избрания в СПЧ ООН

Россия не набрала достаточное для избрания в Совет по правам человека Организации Объединённых Наций количество голосов. Наша страна получила 83, а для вступления нужно 97.

При этом в группе стран Восточной Европы в состав СПЧ вошли Албания с 123 голосами и Болгария со 160. В состав совета также избрали Бразилию, Францию, Нидерланды, Китай, Японию, Индонезию, Кубу, Кот-д’Ивуар, Гану, Доминиканскую Республику, Кувейт, Малави и Бурунди.

Россию избрали в состав СПЧ в 2020 году. В апреля прошлого года Генеральная Ассамблея ООН приостановила членство РФ из-за специальной военной операции на Украине.

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ТАСС / dpa / picture-alliance / Michael Kappeler

Никита Осипов
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