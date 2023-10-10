России не хватило голосов для избрания в СПЧ ООН

Россия не набрала достаточное для избрания в Совет по правам человека Организации Объединённых Наций количество голосов. Наша страна получила 83, а для вступления нужно 97.

При этом в группе стран Восточной Европы в состав СПЧ вошли Албания с 123 голосами и Болгария со 160. В состав совета также избрали Бразилию, Францию, Нидерланды, Китай, Японию, Индонезию, Кубу, Кот-д’Ивуар, Гану, Доминиканскую Республику, Кувейт, Малави и Бурунди.