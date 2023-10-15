День отца, Международный день сельских женщин, Куприянов день: Праздники и приметы 15 октября Сегодня, 15 октября, в России отмечается замечательный семейный праздник. Также на этот день выпадают два профессиональных праздника, с которыми можно поздравить сотни тысяч работников в нашей стране. 14 октября, 21:01 15 октября 2023 года в России отмечается День отца. Фото © Freepik / drobotdean

День отца в России

На 15 октября в России выпадает добрый праздник, учреждённый в нашей стране совсем недавно, — День отца. Вот несколько фактов о нём: отмечается ежегодно в третье воскресенье октября, в 2023 году приходится на 15 октября

учреждён указом президента РФ в 2021 году

в этот день проводятся концерты, семейные соревнования и другие мероприятия с целью подчеркнуть важность роли отцов.

Идеи о том, что необходимо учредить в России День отца, высказывались давно. Предлагалось уравновесить им День матери, который ещё с 1998 года отмечается в России в последнее воскресенье ноября. Воплощение в указе президента это нашло два года назад.

День отца отмечают в большом количестве стран. Впервые о таком празднике заговорили в начале прошлого века. Жительница американского города Спокан в 1909 году предложила чествовать отцов, став свидетельницей, как её знакомый в одиночку воспитал шестеро детей. Городские власти идею поддержали, и она оказалась настолько хорошей, что уже через 14 лет праздник стал общенациональным, а затем и международным. Правда, в США и ряде других стран пап чествуют в третье воскресенье июня. Есть и много государств, где назначены свои даты, среди них Россия.

В нашей стране День отца отмечался с начала 2000-х в ряде регионов. Предложение учредить его на государственном уровне было озвучено на I Всероссийской форуме отцов в Екатеринбурге в феврале 2019 года. Вскоре Минтруд подготовил и вынес на обсуждение соответствующий документ. Там говорилось, что в Концепции государственной семейной политики России подчёркивается необходимость совершенствования пропаганды ответственного отцовства, повышения социальной роли отца, вовлечения мужчин в семейные дела и воспитание детей. 4 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин своим указом установил День отца для "укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей".

Теперь каждый год День отца в России позволяет привлечь внимание к роли, которую играет глава семейства. Ведь благополучная семья — основа стабильности общества и государства. А для воспитания ребёнка как полноценной личности важно присутствие заботливого и ответственного папы. Личный пример главы семейства — залог того, что ребёнок станет достойным членом общества.

День работников дорожного хозяйства

15 октября 2023 года отмечается День работников дорожного хозяйства России. Фото © Агентство "Москва"

15 октября 2023 года в России отмечается День работников дорожного хозяйства. Рассказываем о нём: это российский официальный профессиональный праздник

отмечается ежегодно в третье воскресенье октября

в 2023 году выпадает на 15 октября

учреждён указом президента РФ от 23 марта 2000 года.

Ещё относительно недавно у работников дорожного хозяйства своего профессионального праздника не было. Справляли они его с 1996 года в последнее воскресенье октября вместе с работниками автомобильного транспорта. Лишь с 2020-го появлением такого дня в календаре ещё раз была подчёркнута важность труда специалистов-дорожников.

Дороги — один из самых важных элементов инфраструктуры государства. Их называют кровеносными сосудами страны. От того, насколько развита дорожная сеть, зависит экономическое процветание и обороноспособность любого государства. В России, учитывая её огромную территорию, роль дорожников особо высока.

"Этот профессиональный праздник отмечают строители, инженеры, конструкторы... Благодаря вашему повседневному труду, ответственному подходу к делу отрасль уверенно развивается, запускаются новые масштабные программы и технологические инициативы, способствующие укреплению транспортной сети, внедрению в широкую практику механизмов государственно-частного партнёрства", — отмечал президент РФ Владимир Путин в одном из поздравлений с Днём работников дорожного хозяйства.

День работников пищевой промышленности России

15 октября 2023 года отмечается День работников пищевой промышленности России. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

15 октября этого года в России свой праздник отмечают работники ещё одной большой отрасли. Речь о Дне работника пищевой промышленности: он отмечается каждый год в третье воскресенье октября

в 2023 году выпадает на 15 октября

был учреждён в 1966 году указом Президиума Верховного Совета СССР

в России продолжили традицию отмечать его в эту дату.

В День работников пищевой промышленности свой праздник в России отмечают не только пекари, повара, технологи, но также представители смежных профессий — логисты, инженеры, учёные и другие специалисты, связанные с этой сферой экономики.

Пищевая промышленность России представлена тысячами предприятий разных форм собственности и величины. Это одна из отраслей, у которых огромный потенциал, особенно учитывая масштабность российского сельского хозяйства.

Цель праздника — подчеркнуть важность их труда для общества и государства. В этот день проводятся праздничные концерты, на которых чествуют работников сферы, а отличившимся вручают грамоты и присуждают почётные звания.

Международный день сельских женщин

15 октября отмечается Международный день сельских женщин. Фото © Freepik / gpointstudio

15 октября в России и других странах отмечается праздник под названием Международный день сельских женщин. Несколько фактов о нём: это интернациональный праздник, один из дней ООН

провозглашён Генассамблеей ООН в 2008 году

отмечается ежегодно 15 октября, дата не меняется

цель — напомнить обществу, насколько многим оно обязано сельским женщинам.

По данным ООН, сельские женщины составляют четверть населения мира. Они выращивают большую часть сельхозпродукции, укрепляют экономику своих стран. Именно они выполняют основную часть неоплачиваемой работы по уходу и домашнему хозяйству в семьях и домохозяйствах в сельской местности. При этом женщины сильнее страдают от бедности: во многих странах у них меньше прав на владение землёй, на доступ к кредитам и средствам производства. Как правило, они также меньше получают за труд в сельском хозяйстве. Разрыв в размере оплаты по сравнению с мужчинами может достигать 40%.

Обратить внимание на всё это и призван Международный день сельских женщин. В этот праздник структура "ООН-женщины" призывает правительства стран работать с сельскими женщинами и девочками, усиливать их защиту и повышать благосостояние.

Приметы 15 октября

Куприянов день

15 октября Русская православная церковь чтит память священномученика Киприана и мученицы Иустины. Киприан был языческим мудрецом. Однажды к нему обратился юноша Аглаид, который влюбился в христианку Иустину, но та отказала. Киприан, согласно преданию, трижды посылал к девушке нечистых духов, чтобы та соблазнилась, но она побеждала их молитвой. Тогда Киприан из мести наслал мор и язвы на весь город, но люди прославляли Христа. Прозрев, Киприан принял христианство, стал служить в церкви и вести праведный образ жизни. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане Киприана и Иустину оклеветали, посадили в темницу, истязали, а потом убили.

В народе на Руси в эту дату отмечали Куприянов день. Он считался недобрым. Поговаривали, что нечистая сила может наслать на человека злые чары, околдовать. В этот день остерегались незнакомцев, старались не ссориться и без надобности не выходить на улицу. Девушки занимались рукоделием. Смеяться было нельзя, песни разрешались только грустные. Мужчины тоже должны были заниматься домашними делами. Детей старались не оставлять одних.

Погодные приметы 15 октября

Листья непрерывно летят — к холодам;

Утром иней — к солнечной погоде на несколько дней;

Ливень — к холодной зиме;

Безветренно — к ночному морозу.

Именинники 15 октября

15 октября именины у российской актрисы Анны Большовой. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Сегодня, 15 октября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Андрей

Анна

Борис

Василий

Георгий

Давид

Дмитрий

Иван

Константин

Михаил

Пётр

Степан

Фёдор

Яков. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев