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11 октября, 08:20
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Собянин рассказал, что произошло на станции "Печатники"

Мэр Собянин: Движение поездов по салатовой ветке запустят в ближайшие часы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об аварии на станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии, которая произошла утром в среду, 11 октября. По его словам, произошёл "накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции".

Кадры со станции "Печатники", где столкнулись два поезда. Видео © SHOT

Никто из пассажиров, по сведениям столичного градоначальника, серьёзно не пострадал, а вот машинисту поезда понадобилась помощь медиков. Его состояние выясняется.

Ранее сообщалось, что в результате аварии на станции "Печатники" пострадали два человека, а на месте возникло задымление. Пассажиров эвакуировали. Предварительная причина произошедшего — отказ тормозов.

Обложка ©

SHOT

Алексей Берковиц
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