Собянин рассказал, что произошло на станции "Печатники"

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об аварии на станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии, которая произошла утром в среду, 11 октября. По его словам, произошёл "накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции".

Кадры со станции "Печатники", где столкнулись два поезда. Видео © SHOT

Никто из пассажиров, по сведениям столичного градоначальника, серьёзно не пострадал, а вот машинисту поезда понадобилась помощь медиков. Его состояние выясняется.