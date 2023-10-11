Путин: Газопровод Ямал – Европа был закрыт по инициативе Варшавы

"Поляки взяли и закрыли [газопровод] Ямал – Европа. Огромный маршрут, мощный. Взяли и закрыли. Это их инициатива была", — сказал глава государства, выступая на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".

Ранее стало известно, что польской государственной нефтяной компании Orlen был передан под управление участок газопровода Ямал – Европа, который проходит по территории Польши. В связи с этим "Газпром" больше не будет иметь долю в размере 48% в компании EuRoPol GAZ, которой принадлежит этот участок трубопровода. Перед этим Варшава ввела санкции в отношении "Газпрома".