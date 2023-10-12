Кто стоит за скандалом с накруткой голосов на конкурсе "Мисс Россия" Оглавление Как проходило голосование Кто зарабатывает на накрутках Кто проводит конкурс "Мисс Россия" Что известно о новой "мисс Россия" Голубевой В выходные страна выбрала новую "мисс Россия". Ею стала 22-летняя студентка Маргарита Голубева. Интернет-голосование проходило странно, были подозрения в махинациях, и это признали даже организаторы конкурса. Кому это было выгодно? 20863 20863 Рустам Тарико, Маргарита Голубева. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев / Екатерина Кузьмина

Как проходило голосование

За день до финала в соцсетях появились жалобы пользователей Интернета, голосовавших за своих фавориток. Делающие выбор жаловались на сбои в работе платформы, осуществляющей голосование. Якобы она функционировала с перебоями, из-за чего было трудно отправить результат.

При этом никакой защиты от ботов на странице не было, что потенциально давало возможность голосовать многократно за одну и ту же претендентку на корону. Кто-то из голосовавших даже снял видео с этим казусом.

На видео некий пользователь Сети демонстрирует, как он несколько раз подряд голосует за одну и ту же участницу. Видео © t.me / НЕБОЖЕНА

Разгоревшийся скандал вынудил руководство признать, что интернет-махинации при голосовании за участниц действительно были. По словам генерального директора конкурса "Мисс Россия" Анастасии Беляк, накрутки на таких мероприятиях — обычное дело. По её словам, технические специалисты отслеживают процесс голосования, вычисляют ботов и затем удаляют результаты их деятельности из общего числа голосов. Были ли затем корректно подсчитаны голоса по участницам конкурса — загадка.

Кто зарабатывает на накрутках

В первую очередь на накрутке голосов зарабатывают специализированные сайты, предлагающие подобные услуги в Интернете. Программисты создают боты, которые оставляют столько голосов, сколько оплатил заказчик. Количество неограниченно.

Подобные сайты всегда анонимны. Владельцы сайтов скрываются за формами обратной связи, не указывая никаких контактов, которые могут вывести на их личности. Фото с сайта по покупке накруток

Владельцы ботов — люди продвинутые и могут с лёгкостью обходить различные системы защиты сайтов. Их продукты умеют мимикрировать под живого человека и справляются даже с многоуровневой защитой, а не просто с какой-нибудь "капчой" (капча — это специальный тест перед загрузкой страницы, цель которого предложить пользователю такую задачу, которая с лёгкостью решается человеком, но крайне сложна и трудоёмка для компьютера).

Кроме этого, боты справляются с необходимостью авторизации пользователя в соцсетях для подтверждения его личности. Причём работают даже в случаях, когда сайт-цель отправляет код подтверждения на телефон в виде СМС или на почту. Обход такой многоуровневой защиты, конечно, стоит намного дороже обычного клика в окошке с объектом накрутки.

Сколько стоила такая услуга в этом году, доподлинно не известно, зависит от количества нужных голосов, от степени защищённости сайта и даже от инфляции в стране.

Стоимость услуг зависит от сложности исполнения. Фото с сайта по покупке накруток

Самим претенденткам на звание первой красавицы страны участвовать в таких сомнительных мероприятиях вряд ли выгодно. В этом году призовой фонд конкурса составляет всего 1 миллион рублей, что в условиях турбулентности в мировой и российской экономике совсем немного. Минус — затраты на раскрутку и возможный скандал, если афера раскроется, и следующие за этим дисквалификация и репутационные потери. Если девушкам и покупали голоса, то делали это поклонники и спонсоры.

Кто проводит конкурс "Мисс Россия"

С 2005 года постоянным организатором конкурса "Мисс Россия" является ООО РСВ, ранее известное как ЗАО "Русский стандарт". Учредитель холдинга — российский миллиардер Рустам Тарико. Штаб-квартира 61-летнего бизнесмена находится на Мэдисон-авеню в центре Нью-Йорка — здесь работает головная компания холдинга — Russian Standard Vodka Inc. Возможно, это обстоятельство до сих пор позволяет финалисткам российского конкурса иметь возможность участвовать в западных конкурсах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".

С 2005 года организацией конкурса занимается структура бизнесмена Рустама Тарико при поддержке Министерства культуры РФ. Фото © missrussia.ru

Сам Рустам Тарико, похоже, неровно дышит к конкурсанткам. В 2021 году его встретили в Дубае под руку с "мисс Россией – 2018" Юлией Полячихиной. Появились слухи, что бизнесмен и российская красавица состоят в отношениях и даже обзавелись ребёнком.

До Полячихиной Тарико заводил роман с финалисткой "Мисс Россия – 2004" Алёной Гавриловой — она родила ему сына. До свадьбы дело не дошло, поскольку вскоре рядом с коммерсантом появилась новая мисс — "мисс Россия – 2009" Софья Рудьева. Если верить столичным таблоидам, романы у Тарико случались с девушками из его конкурса регулярно.

Рустам Тарико. Фото © ТАСС / Екатерина Кузьмина

Что известно о новой "мисс Россия" Голубевой

В этом году победительницей конкурса "Мисс Россия" стала 22-летняя студентка из Санкт-Петербурга Маргарита Голубева. Девушка из небогатой многодетной семьи не сразу осознала свою привлекательность, так как в школе, по её же собственным словам, подвергалась буллингу со стороны одноклассников за свой большой рост.

После школы девушка уехала покорять Москву, где поступила в Российскую таможенную академию, а благодаря неплохим вокальным данным попала в шоу "Голос". Несмотря на то что к ней никто не повернулся, жюри оценило её способности и мотивировало поступить в МГИК по направлению эстрадного вокала. Там девушка учится на курсе Ларисы Долиной. Кстати, приобретёнными у народной артистки навыками она успела блеснуть и на "Мисс Россия", спев а капелла песню "Любовь настала".

Этот конкурс красоты для Маргариты Голубевой уже не первый: в 2021 году она победила в конкурсе "Мисс студенчество России", а в этом успела стать первой вице-мисс конкурса "Мисс Европа".

Финал конкурса состоялся 8 октября. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев Кто мог стоять за накруткой голосов на конкурсе "Мисс Россия"? 0 Богатые "папики" или поклонники Сами девушки или их родственники Это просто технический сбой на сайте голосования Мне всё равно, кто кому и что накручивал. Не смотрю такие шоу

Авторы Евгений Кузнецов