Физик рассказал, стоит ли ждать крупных вспышек на Солнце в ближайшее время

В последнюю неделю на Солнце не наблюдалось крупных вспышек. Аналогичная ситуация ожидается и в ближайшие две недели. Об этом RT рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (РАН) доктор физико-математических наук Сергей Богачёв.

"Магнитные бури — это явление, которое вызывается конкретными событиями, и обычно это вспышки на Солнце. Любой магнитной буре предшествует взрыв на Солнце. Вспышки регулярно пишутся, и за последнюю неделю никаких крупных не было", — рассказал Богачёв.

Он заявил, что всплеск активности наблюдался в сентябре, теперь же ситуация стала более спокойной.