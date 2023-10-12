Физик рассказал, стоит ли ждать крупных вспышек на Солнце в ближайшее время
Физик Богачёв: Крупных вспышек на Солнце не было и не будет ещё две недели
В последнюю неделю на Солнце не наблюдалось крупных вспышек. Аналогичная ситуация ожидается и в ближайшие две недели. Об этом RT рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (РАН) доктор физико-математических наук Сергей Богачёв.
"Магнитные бури — это явление, которое вызывается конкретными событиями, и обычно это вспышки на Солнце. Любой магнитной буре предшествует взрыв на Солнце. Вспышки регулярно пишутся, и за последнюю неделю никаких крупных не было", — рассказал Богачёв.
Он заявил, что всплеск активности наблюдался в сентябре, теперь же ситуация стала более спокойной.
Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт предупредил, что Земля приближается к пику 11-летнего цикла солнечной активности, что грозит сильными магнитными бурями, последствия которых могут плачевно сказаться на здоровье людей.
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