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12 октября, 10:23

Zoom оштрафовали на 15 миллионов за повторный отказ локализовать данные россиян

Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал Zoom за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. Теперь видеосервис должен 15 миллионов рублей.

"Признать Zoom Video Communications, Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 15 миллионов рублей", сказал судья.

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Напомним, первый штраф был наложен на Zoom летом 2022 года. Компания отказалась локализовать данные российских пользователей в РФ.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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