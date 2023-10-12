Zoom оштрафовали на 15 миллионов за повторный отказ локализовать данные россиян

Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал Zoom за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. Теперь видеосервис должен 15 миллионов рублей.

"Признать Zoom Video Communications, Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 15 миллионов рублей", — сказал судья.