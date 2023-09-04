Компания – владелец Tinder оштрафована в России на 10 млн
Мировой суд в Москве оштрафовал Match Group за отказ локализовать данные в РФ
Мировой суд в Таганском районе Москвы оштрафовал владельца сервиса знакомств Tinder на десять миллионов рублей. Компанию под названием Match Group наказали за повторный отказ локализовать персональные данные российских пользователей на территории нашей страны.
"Match Group признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению хранения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации)", — сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Таганского районного суда.
Напомним, сам Tinder перестал работать в России и пропал из Google Play и App Store 30 июня. Тем не менее пользователи сообщают, что функционал приложения доступен при включённом VPN. Ранее в Госдуме предложили создать аналогичный российский сервис с верификацией через "Госуслуги".
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