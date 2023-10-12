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12 октября, 15:09

Российская компания повысит эффективность бурения на месторождениях углеводородов в Узбекистане

<p>Обложка © "Газпром нефть"</p>

Обложка © "Газпром нефть"

На месторождениях Узбекистана российские нефтяники внедрят комплекс инженерных подходов и решений, которые повысят эффективность добычи углеводородов и технологических процессов, а также сократят сроки строительства скважин более чем на 20%. Такое соглашение подписали в рамках Российской энергетической недели "Газпром нефть" и крупнейшая нефтегазовая компания "Узбекнефтегаз".

Для строительства и эксплуатации скважин российская компания разработает комплекс инженерных подходов и решений. Он включает супервайзинг бурения, аудит бурового оборудования, рекомендации по изменению конструкции скважин и подбор оптимальной рецептуры буровых растворов.

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Также "Газпром нефть" и "Узбекнефтегаз" рассматривают возможность создания центра управления бурением, где будут использованы лучшие практики российской компании в области строительства скважин.

Александра Вишнякова
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