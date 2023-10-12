Российская компания повысит эффективность бурения на месторождениях углеводородов в Узбекистане

На месторождениях Узбекистана российские нефтяники внедрят комплекс инженерных подходов и решений, которые повысят эффективность добычи углеводородов и технологических процессов, а также сократят сроки строительства скважин более чем на 20%. Такое соглашение подписали в рамках Российской энергетической недели "Газпром нефть" и крупнейшая нефтегазовая компания "Узбекнефтегаз".