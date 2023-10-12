"Сильнейшие эмоции": Родителям рассказали, как поддержать подростка в период первой влюблённости

Иногда родителям сложно понять первые чувства влюблённости подростка. Однако, по словам специалистов, это нужно сделать, чтобы не потерять доверие ребёнка. О том, как не стать врагом для собственных детей, они рассказали "Вечерней Москве".

Эксперты объяснили, что родителям в этот период нужно быть особенно деликатными, чтобы не обидеть ранимую душу подростка. Необходимо показать, что в любой момент ребёнок может получить поддержку от родителя, что его точно выслушают. Можно рассказать и о собственном романтическом опыте, но, по словам специалистов, в этом моменте нельзя преступать личные границы ребёнка.

"Первое чувство зачастую вызывает сильнейшие эмоции. Не забывайте, что каждый подросток и его влюблённость уникальны. Ваше абсолютное принятие и готовность быть рядом — вот что поможет ребёнку пережить этот непростой период", — рекомендовала специалист Московской службы психологической помощи населению Анастасия Дедюхина.

По словам психолога семейного центра "Ориентир" Анны Гращенковой, если подросток не хочет говорить на любовные темы, можно предложить вместе почитать книгу или посмотреть фильм о любви, а потом обсудить поступки и поведение героев. Если же ребёнок готов разговаривать на эти темы, нужно рассказать о том, что приемлемо в отношениях и с какими трудностями можно столкнуться, обсудить, что такое пара, и объяснить подростку, как найти способы справляться с нахлынувшими эмоциями.