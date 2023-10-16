С 1 ноября повысят надбавки пенсионерам и льготникам: На сколько вырастут выплаты Сейчас в Госдуме обсуждается вопрос о введении новых надбавок для пенсионеров, а также о расширении земельных льгот. Впрочем, есть меры поддержки, которые уже приняты. К тому же некоторые надбавки увеличат уже с 1 ноября. Какие выплаты повысят и на сколько? 15 октября, 22:41 Вырастут выплаты пенсионерам и льготникам. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

В Социальном фонде сообщили, что россияне, у которых на лицевом счёте имеются невыплаченные пенсионные накопления, могут обратиться в СФР и получить эти средства. Сообщения о подаче заявления на выплаты приходят в личные кабинеты на портале "Госуслуги". По действующим правилам выплата накоплений делается по заявлению. Происходит она после того, как человек обратится за деньгами.

Подать документы на выплату можно в любой клиентской службе Социального фонда или МФЦ. Оформить документы можно также через портал госуслуг. В зависимости от суммы накоплений выплачивают деньги либо все сразу, либо в виде ежемесячной пенсии.

Кстати, повышение пенсионного возраста не распространилось на выплату накоплений. Получить их можно в прежних возрастных границах: женщинам — с 55 лет, а мужчинам — с 60. Выплату можно оформить и раньше, если у получателя есть право досрочного выхода на пенсию.

— С 1 ноября пересчитают сумму надбавки к пенсии, которую получают члены лётных экипажей и работники шахт. Порядка 20 тысяч в среднем составляет надбавка для лётчиков и около 5 тысяч — для шахтёров. Пересчитывают эти суммы четыре раза в год. Один из перерасчётов приходится на 1 ноября. Сумма надбавки индивидуальная. Она зависит, в частности, от стажа и размера дополнительных взносов, которые работодатели в этих сферах перечисляют за своих сотрудников, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

В СФР сообщили, что до 29 февраля 2024 года в новых регионах действует переходный период, когда люди могут в любой день обратиться за оформлением российской пенсии. При этом если после перерасчёта размер пенсии окажется меньше, чем раньше, то получателям сделают прибавку, чтобы они могли сохранить прежний уровень социального обеспечения.

Переоформить пенсии по российскому законодательству могут все, кто постоянно проживал в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в момент их вхождения в состав России или ранее и получил гражданство РФ. Бывает, что документы, подтверждающие право на пенсию, утрачены. В этом случае на помощь придут межведомственные комиссии по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав. Они смогут подтвердить наличие стажа и заработка, учитываемых при назначении пенсии. Кроме того, комиссии установят основания для получения социальных выплат.

— Люди могут получать меры поддержки от государства и в том случае, если переехали в другие российские регионы. Получить консультацию по этим вопросам можно в отделении Социального фонда или МФЦ по месту фактического проживания, — объяснили в СФР.

Есть и региональные меры поддержки, которые имеют ограниченный срок действия. Например, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в Костромской области, могут получить социальную выплату на жильё. Делают её в рамках Постановления Администрации Костромской области от 12 декабря 2022 г. № 610-а (ред. от 03.07.2023 г.) "О дополнительной мере социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение в 2023 году в собственность жилого помещения на основании сертификата гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Об этом рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

— Право на получение социальной выплаты подтверждается специальным сертификатом. Это именной документ. Такая мера поддержки направлена исключительно на приобретение на территории Костромской области в собственность жилого помещения. Купить можно квартиру или дом. Срок действия сертификата начинается с даты его выдачи, а действует он по 15 ноября 2023 года включительно, — уточнила Оксана Красовская.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет перечень земельных льгот Героев России и СССР и полных кавалеров ордена Славы. Он даёт возможность передавать по наследству право на получение земельного участка супругам, детям и родителям Героев России и СССР и полных кавалеров ордена Славы. На данный момент воспользоваться этим правом Герои России и СССР могут только лично. Если они этого не сделают, то льгота сгорает. Но по состоянию здоровья не все пользуются своими правами. Теперь получить участок сможет не только сам льготник, но и его более молодые родственники. Более того, законопроект предполагает, что использовать участок можно будет не только под строительство частного дома и личное подсобное хозяйство, но и для фермерской деятельности. Участки будут предоставляться бесплатно и вне очереди.

— Стоит отметить, что этот законопроект пока только рассматривается, но высока вероятность, что он будет принят. Причём, возможно, уже в ближайшее время. Если это произойдёт, то расширятся и перечень льготников, и возможности для использования бесплатных участков, — заключила Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева