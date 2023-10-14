Бывший агент ЦРУ раскрыла, какой этаж в отелях самый безопасный

Бывший агент ЦРУ Трейси Уолтер раскрыла секреты безопасности, которые применяет при проживании в отеле. Например, при регистрации она всегда просит администратора заселить её в номер на третьем этаже, пишет британское издание The Mirror.

"В отелях она всегда выбирает номер на третьем этаже: достаточно низко для доступа в экстренных случаях, но достаточно далеко от любых злоумышленников, которые могут проникнуть на первый этаж", — говорится в материале.

При этом ещё перед заселением бывший специальный агент ФБР исследует местность на предмет любых угроз и выясняет, какие объекты находятся неподалёку. В целом она отметила важность предварительного исследования страны или города, куда направляется, на предмет возможной опасности.

В гостиничных номерах Уолтер всегда пользуется замком безопасности и путешествует с дверным стопором, не забывая о том, чтобы в багаже ​​был трекер Apple AirTag. Помимо этого, она обязательно устанавливает на телефон приложение, которое сообщит контактам её местонахождение, если произойдёт какое-то ЧП.