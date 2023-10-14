Гендир JPMorgan предупредил о влиянии конфликта Израиля и ХАМАС на мировой рынок

Вооружённое противостояние на Украине и конфликт Израиля с ХАМАС могут стать причиной кардинальных изменений ситуации на рынках энергии и продовольствия, а также в сферах мировой торговли и геополитических отношений. Об этом говорится в отчёте генерального директора банка JPMorgan Джейми Даймона за третий квартал 2023 года.

"Возможно, это самое опасное время, которое мир видел за последние десятилетия. Хотя мы надеемся на лучшее, мы готовим компанию к широкому спектру [развития событий]", — сказано в отчёте генерального директора.

В понимании руководителя JPMorgan, главы банков Соединённых Штатов сейчас "карабкаются по стене беспокойства" (англ. Wall of worry — эта идиома используется финансистами для описания тенденции рынка к росту при нестабильных прогнозах его устойчивости, она отражает уверенность инвесторов в том, что влияющие на рынок внешние проблемы имеют временный характер. — Прим. Лайфа). Он объяснил, что обязанность руководителей финансовых организаций — ожидать сценариев, которых никто не ждёт. Из этих соображений JPMorgan проводит по сотне стресс-тестов в неделю. Аналитики банка считают, что вероятность рецессии в Штатах ниже, чем вероятность спокойной стабилизации ситуации: замедления экономики в отсутствие масштабной экономической просадки и роста уровня безработицы.

В свою очередь основатель самого крупного в мире хедж-фонда Bridgewater, получивший от СМИ прозвище "Стив Джобс от инвестирования", Рэй Далио сообщил о росте вероятности того, что тлеющие и сдерживаемые конфликты перейдут в фазу горячей глобальной войны с участием крупных держав. По его расчётам, за последние два года шансы такого развития событий выросли с 35% до 50%. Одним из шагов в направлении разрушительного мирового конфликта Далио считает перешедшее в острую фазу противостояние Израиля и ХАМАС.