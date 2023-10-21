Всемирный день пения, Международный день ремонта, Пелагея Ознобница: Праздники и приметы 21 октября 21 октября 2023 года в России можно отметить несколько международных праздников. Один из них оценят все любители музыки, другой — люди, которые любят мастерить и чинить. А ещё в этот день по всему миру поднимается очень важная тема, касающаяся здоровья человека. 20 октября, 21:01 21 октября отмечается Всемирный день пения. Фото © Freepik / benzoix

Всемирный день пения

21 октября этого года в России и за рубежом отмечается праздник под названием Всемирный день пения. Вот что о нём известно: это международный неофициальный праздник

придуман американским музыкантом

отмечается ежегодно в третью субботу октября

в 2023 году выпадает на 21 октября

цель — мотивировать всех выражать себя через пение.

Как утверждается, инициатором Всемирного дня пения стал в 2012 году американский музыкант Скотт Джонсон из штата Колорадо. Он предложил выделить этот день для всего человечества, чтобы люди из разных уголков планеты могли общаться через универсальный язык музыки. Идея нашла поддержку, и в результате о празднике узнали за рубежом, в том числе в России.

Всемирный день пения не несёт политической, религиозной или соревновательной окраски. Он задуман, чтобы люди собирались вместе, хорошо проводили время за пением. А ещё можно поделиться своими успехами через соцсети и мотивировать тем самым других.

Интересный факт: учёные считают, что пение или по крайней мере воспроизведение мелодичных звуков предшествовало появлению человеческой речи. Недаром сейчас наш мозг слова из песни воспринимает и запоминает лучше, чем сказанные без музыкального сопровождения.

Всемирный день профилактики йододефицита

21 октября — Всемирный день профилактики йододефицита. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

21 октября в России отмечается Всемирный день йододефицита, который вряд ли можно назвать праздником. Рассказываем о нём: это часть глобальной кампании по профилактике йододефицита

отмечается ежегодно 21 октября, дата не меняется

учреждён по инициативе международных организаций, занимающихся здравоохранением

к этому дню приурочены различные просветительские акции.

Всемирный день йододефицита также известен как Глобальный день профилактики йододефицитных расстройств. Он придуман для распространения информации о йоде — одном из самых важных микроэлементов для нашего организма.

Йод необходим для выработки гормона щитовидной железы, он обязательно должен быть в рационе. Этот элемент содержится в различных продуктах питания, например в тунце, креветках, морских водорослях, в треске. Самый простой способ насыщения им организма — это ежедневное употребление йодированной соли.

Если йода в организме человека станет мало, может развиться йододефицит. Это грозит увеличением щитовидной железы, развитием усталости, депрессии, нарушениями памяти, повышенной чувствительностью к холоду, сухостью кожи, истончением волос. Самую серьёзную опасность йододефицит представляет для будущих мам. При нехватке этого микроэлемента в организме беременной женщины плод может развиваться с нарушениями. Если появились подозрения, что у вас йододефицит, лучше обратиться к врачу — он назначит необходимые медикаменты.

Международный день ремонта

21 октября 2023 года — Международный день ремонта. Фото © Freepik / pvproductions

В этом году 21 октября в России можно отметить необычный праздник — Международный день ремонта. Вот несколько фактов о нём: это праздник интернациональный, неофициальный

отмечается каждый год с 2017-го в третью субботу октября

в 2023 году выпадает на 21 октября

цель — стимулировать людей ремонтировать вещи, приборы, а не выбрасывать их.

Международный день ремонта — это праздник, учреждённый по общественной инициативе. Придумали его участники Open Repair Alliance — интернациональной группы ремонтных организаций, которые сотрудничают, чтобы сделать электронную продукцию более долговечной.

Смысл прост: продвигать идею, что человечество должно стремиться создавать вещи, электронику, мебель, которые будут служить долго, а не отправлять их на мусорку через пару лет использования. Инициаторы праздника через Международный день ремонта решили адресовать своё послание как каждому потребителю, так и производителям. Последних призывают не идти на поводу у маркетологов и не выпускать "одноразовые" вещи с целью наращивать спрос. Также создатели Международного дня ремонта выступают за право каждого человека на доступ к информации и ресурсам, необходимым для починки той или иной вещи.

Чтобы отметить этот праздник, можно, например, починить старую мебель, одежду, взяться за освоение каких-нибудь навыков, которые могут с этим помочь. Это будет полезно как для самого человека, так и для планеты в целом, потому что сократит объём мусора.

День дагестанской культуры и языков

21 октября отмечается День дагестанской культуры и языков. Фото © Минкультуры Дагестана

21 октября в России также отмечается региональный праздник — День дагестанской культуры и языков. Несколько фактов о нём: это официальный республиканский праздник, выходным не является

учреждён указом главы Дагестана в 2016 году

отмечается ежегодно 21 октября, дата не меняется.

День дагестанской культуры и языков установлен "в целях создания условий для сохранения и самобытного развития национальной культуры и языков народов Республики Дагестан". Уже традиционно в регионе к этому дню приурочены различные культурные мероприятия: выставки, концерты, творческие встречи, диктанты на национальных языках.

Праздник призван привлечь внимание молодёжи к изучению родных языков. Он особенно актуален, так как Дагестан — многоязычная республика. В ней представлено более 30 языков, включая письменные и бесписьменные, их диалекты, "одноаульные" языки. Согласно Конституции Дагестана, в республике государственными являются языки всех народов, проживающих на её территории.

Приметы 21 октября

Пелагея Ознобница

Русская православная церковь 21 октября чтит память раннехристианской мученицы Пелагии Антиохийской. Согласно житию, до обращения ко Христу она была танцовщицей и блудницей. Однажды её распутное поведение на улице увидел епископ Илиопольский Нонн. Он стал молиться за душу девушки, и вскоре Пелагия, ведомая чудесной силой, пришла в храм. Услышав проповедь Нонна, она ужаснулась своей грешной жизни и стала христианкой. Затем Пелагия отправилась в Иерусалим, где в монастыре выдала себя за юношу и стала вести затворническую жизнь в роли инока. Она скончалась через много лет в молитве.

В народе же, как водилось, церковному дню памяти придумали своё толкование. Этот день на Руси называли Пелагея Ознобница, потому что на улице уже становилось зябко. Было принято с этого праздника начинать готовить зимнюю одежду, иначе не миновать невзгод до самой весны. Ещё на Пелагею занимались заготовкой запасов на зиму. В специально подготовленные омуты на реках и озёрах погружали бочки с засоленными огурцами, чтобы они долго хранились. Считалось, что женщинам в этот день лучше не смотреть в зеркало, чтобы не лишиться красоты и здоровья. Пелагею Ознобницу нужно было проводить в делах и заботах.

Погодные приметы 21 октября

Низкие облака — к скорым морозам.

Деревья листву не сбросили — снег будет нескоро.

Яркие звёзды — к тёплой погоде.

Дятел долбит дерево снизу — к суровой и снежной зиме.

Именинники 21 октября

21 октября именины может отмечать российская актриса Мария Горбань. Фото © VK / gorban.masha

21 октября именины могут отмечать обладатели следующих имён: Василий

Виктор

Владимир

Дмитрий

Елизавета

Иван

Мария

Надежда

Николай

Павел

Пелагея. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев