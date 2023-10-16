"Всенародный герой": Пушилин почтил память Моторолы в годовщину его гибели

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в соцсетях почтил память героя ДНР Арсена Павлова (Моторолы), который скончался семь лет назад в результате теракта. Легендарный комбат одним из первых отправился защищать Донбасс, отметил Пушилин.

"Прошло семь лет со дня трагической гибели Героя Донецкой Народной Республики Арсена Павлова. Противник, не сумев победить его на поле боя, подло совершил теракт в доме, где Моторола (позывной. — Прим. Лайфа) жил с семьёй", — написал глава ДНР в телеграм-канале.

По словам Пушилина, в полной мере предназначение Моторолы раскрылось, когда он возглавил батальон "Спарта", став одним из символов борьбы за Славянск, а его подразделение по праву начали называть легендарным. Глава ДНР подчеркнул, что Павлов горел идеей Русского мира, повторяя "Моя задача — защищать народ, который сделал свой выбор". Сейчас Моторола является настоящим всенародным героем и таким останется в памяти людей, заключил Пушилин.