Работодатели внепланово повысят зарплаты: Кому заплатят больше Работодатели заметили на рынке дефицит специалистов. Чтобы решить проблему, во многих компаниях решили сделать внеплановый перерасчёт зарплат. Кого ждёт прибавка до конца года, каких специалистов не хватает, сколько они получают. 16 октября, 22:41 Сегодня больше всего на слуху нехватка кадров в IT-индустрии. Фото © Shutterstock

Сегодня больше всего на слуху нехватка кадров в IT-индустрии. По разным оценкам, дефицит там составляет от 700 тысяч до одного миллиона человек. Но также трудности есть в сфере ретейла и торговли, медицины и ветеринарии, образования и науки, а также в энергетике и промышленности. Предприятиям не хватает суммарно где-то 2,3 миллиона работников, стройкомплексу — около пяти миллионов строителей. Об этом рассказал директор рынков России и СНГ Fam Properties Валерий Тумин.

— Опрошенные предприниматели говорят, что до конца года в планах поднятие зарплаты на 10–15%. Это будет внеплановое повышение. На производстве очень не хватает операторов станков ЧПУ, токарей высшего разряда, материаловедов. Общепит испытывает нехватку официантов, поваров, подсобных рабочих. Это прежде всего связано с оттоком мигрантов из страны из-за роста и неустойчивости курса рубля. И зарплаты в 100 000 рублей в столице уже не новость, но и на это вознаграждение сотрудников найти трудно, — рассказала руководитель консалтинговой компании, основатель "Делаем бизнес вместе" Наталья Горячая.

Уход крупных международных игроков стимулировал российские компании к развитию ускоренными темпами и освоению новых ниш. Именно поэтому необходимы специалисты, которые готовы быстро подключаться к процессам и улучшать их за счёт собственной профессиональной экспертизы. Так охарактеризовал обстановку на рынке генеральный директор мебельной компании Mr.Doors Сергей Шихов.

Уход крупных международных игроков стимулировал российские компании к развитию ускоренными темпами и освоению новых ниш. Фото © Shutterstock

Наиболее остро дефицит кадров сегодня ощущается на производстве. По оценкам Сергея Шихова, на разных участках он составляет не менее 10%. Кроме того, нехватка есть и в направлениях, взаимодействующих с конечными потребителями. Это касается водителей, установщиков мебели, дизайнеров, замерщиков.

— Основная причина такого кадрового голода — демографическая яма, к которой мы только подходим, к сожалению. По некоторым оценкам, это физически сокращает рынок кандидатов 18–45 лет на 2–4% в год. Если говорить о фонде оплаты труда, то за последний год он уже вырос в пределах 7–8%, и я не исключаю, что эти показатели могут вырасти. С целью привлечения кадров мы непрерывно совершенствуем как немонетарные мотивации, среди которых комфортный график работы, возможность обучения в собственном учебном центре, комфортные условия труда и другое, так и, разумеется, финансовые — в виде бонусов, премий и иных поощрений, — отметил Сергей Шихов.

Скорее всего, государственные корпорации повысят своим специалистам зарплаты, чтобы удержать их. Поэтому эти сотрудники могут ожидать прибавку в ближайшие месяцы. Кроме того, инфляция также увеличивается и растёт курс иностранных валют, с этим также может быть связана дополнительная прибавка. Такой прогноз сделал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки компании "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

Сейчас налицо дефицит квалифицированных исполнителей в строительной отрасли — вне зависимости от профессии и задач на стройке. Какой бы продуманной ни была технология, какими бы качественными ни были материалы строительства, неумелые мастера могут нивелировать в ноль и интеллектуальный труд архитекторов с инженерами, и значительные вложения в дорогие материалы. На эти моменты обратил внимание директор по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.

Он рассказал, что для строительства качественного дома, конструктив которого сделан из дерева, очень важна работа плотника. Высококлассные мастера получают достойную оплату — оклад плотника составляет около 200 000 рублей. Традиционно оплата труда таких специалистов повышается в первую очередь.

— Работая с высококвалифицированными мастерами, застройщик получает ряд важных преимуществ. Во-первых, застраховывает себя от гарантийного обслуживания дома. Что-то сломаться просто так не может, потому что сделано всё на совесть. Во-вторых, это работа с репутацией. Мастера видно сразу. Потенциальные заказчики, приезжая знакомиться с технологией на строительную площадку, видят слаженную и чёткую работу мастеров. Часто этот фактор становится решающим в выборе застройщика для своего дома. Соответственно, высококлассные специалисты и дальше будут получать прибавку к зарплате, так как являются "штучным товаром". Как минимум в 10% в год. И происходить это будет до тех пор, пока кадровый резерв отрасли не будет полностью соответствовать требованиям рынка, — пояснил Вячеслав Котлов.

Сейчас чувствуется нехватка высококвалифицированных инженеров (ПТО, BIM-моделирование), а также профессиональных мастеров — плотников, специалистов по коммуникациям, электрике и инженерии. Это системная проблема, которая связана с общим падением престижа специальности инженера и строителя. А также упадком в системе среднего профессионального образования в 90-е и нулевые годы. В то время было престижно учиться на экономиста и юриста, а не на строителя, а тем более — плотника. Такие данные привёл владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

Сейчас чувствуется нехватка высококвалифицированных инженеров. Фото © Shutterstock

— Квалифицированные мастера сейчас на вес золота и расписаны на два-три месяца вперёд. Хороший электрик или специалист по коммуникациям (септик, вода) может заработать на подрядах 200 000 – 250 000 рублей в месяц, — рассказал Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева