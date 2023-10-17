"Лента" купила популярную в Сибири и на Урале сеть магазинов "Монетка"
"Лента" купила одну из крупнейших сетей "магазинов у дома" в России "Монетка"
Один из крупнейших российских ретейлеров "Лента" приобрёл сеть супермаркетов "Монетка", в управлении которой находится 2120 точек. Об этом сообщает пресс-служба торгового гиганта.
Соглашение оформлено за счёт собственных средств "Ленты" и заёмного финансирования. При этом сумма сделки не раскрывается. В сделку также входят пять распределительных центров общей площадью 116 тысяч квадратных метров и парк грузовых автомобилей. Отметим, что большинство магазинов "Монетка" находятся на Урале и в Западной Сибири, за 2022 год выручка торговой сети составила свыше 177 миллиардов рублей.
"Эта сделка даёт нам возможность одномоментно получить более двух тысяч магазинов с наработанной клиентской базой, квалифицированным персоналом и узнаваемым брендом. Это придаст новый импульс развитию группы, усиливая наши позиции в регионах и увеличивая рыночную долю на российском рынке продуктовой розницы", — прокомментировал покупку председатель совета директоров "Ленты" Алексей Мордашов.
Ранее Лайф сообщал, что Газпромбанк закрыл сделку по покупке сети "Мега" у шведского концерна Ingka Centres. Всего речь идёт о 14 ТЦ, расположенных в Москве, Подмосковье, Адыгее, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ленинградской области, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Уфе.
ТАСС / Кирилл Кухмарь