"Газпромбанк" стал владельцем российских торгово-развлекательных центров "Мега"

"Газпромбанк" закрыл сделку по покупке сети "Мега" у шведского концерна Ingka Centres. Об этом информирует в четверг, 28 сентября, пресс-служба компании. Всего речь идёт о 14 торговых центрах, расположенных в Москве, Подмосковье, Адыгее, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ленинградской области, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Уфе. Их суммарная площадь составляет 2,3 миллиона квадратных метров.

А ранее сообщалось, что турецкая компания FLO Retailing (владеет российским Reebok) и ливанская Azadea Group (ей принадлежит комплекс Dubai Mall) ведут переговоры о выкупе французской сети Decathlon в России. При этом, по данным Mash, сотрудники уже получили официальные письма с информацией о том, что отечественным партнёром бренда стала компания ООО "АРМ", гендиректором которой является владелец франчайзинга "Шоколадницы", "Чайханы № 1", "Сыроварни" и "Бургер кинга" Вячеслав Мареев. Его фирме, кстати, также принадлежит франшиза испанской марки одежды Mango. Известно, что "АРМ" передадут 35 магазинов Decathlon.