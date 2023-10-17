Российская ПВО перехватила пять ракет и четыре американские бомбы ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки перехватили четыре бомбы GLSDB и пять оперативно-тактических ракет украинских войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Перехвачены пять оперативно-тактических ракет и четыре управляемые бомбы GLSDB производства США", — говорится в сообщении.

Также ВС РФ уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата. Это произошло в районах населённых пунктов Белогоровка, Васильевка, Сватово (ЛНР), Берестовое (ДНР), Песчановка и Саги (Херсонская область), а также Новая Тарасовка Харьковской области.