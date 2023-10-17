Российская ПВО перехватила пять ракет и четыре американские бомбы ВСУ
МО: Средства ПВО перехватили 4 бомбы GLSDB и 5 оперативно-тактических ракет ВСУ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки перехватили четыре бомбы GLSDB и пять оперативно-тактических ракет украинских войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Перехвачены пять оперативно-тактических ракет и четыре управляемые бомбы GLSDB производства США", — говорится в сообщении.
Также ВС РФ уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата. Это произошло в районах населённых пунктов Белогоровка, Васильевка, Сватово (ЛНР), Берестовое (ДНР), Песчановка и Саги (Херсонская область), а также Новая Тарасовка Харьковской области.
Ранее Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском вертолёте Ми-8. Где и при каких обстоятельствах это произошло, ведомство не уточняет.
ТАСС / Виталий Невар