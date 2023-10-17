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Опубликовано 17 октября 2023, 11:40

Российская ПВО перехватила пять ракет и четыре американские бомбы ВСУ

МО: Средства ПВО перехватили 4 бомбы GLSDB и 5 оперативно-тактических ракет ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки перехватили четыре бомбы GLSDB и пять оперативно-тактических ракет украинских войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Перехвачены пять оперативно-тактических ракет и четыре управляемые бомбы GLSDB производства США", — говорится в сообщении.

Также ВС РФ уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата. Это произошло в районах населённых пунктов Белогоровка, Васильевка, Сватово (ЛНР), Берестовое (ДНР), Песчановка и Саги (Херсонская область), а также Новая Тарасовка Харьковской области.

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Ранее Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском вертолёте Ми-8. Где и при каких обстоятельствах это произошло, ведомство не уточняет.

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ТАСС / Виталий Невар

Никита Никонов
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