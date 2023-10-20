Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Украинский БПЛА самолётного типа сбит над Белгородской областью

Глава Минобороны Израиля анонсировал скорый приказ о входе в сектор Газа

Астана официально опровергла запрет на экспорт в РФ и заявила о верности Договору ЕЭС

Турция расстроила США и НАТО свежим заявлением по Чёрному морю

Пасынок Стаса Намина назвал мотив убийства брата и бабушки

Путин показал кулак на совместном фото с участниками турнира Ural FC 4

УЕФА отменил все матчи на территории Израиля до дальнейшего уведомления

В Госдуме сообщили о готовности законопроекта по борьбе с англицизмами в русском языке

Путин: Нужно разобраться с "дельцами", которые увозят юных хоккеистов из России

Госдума приняла обращение к ООН в связи с конфликтом на Ближнем Востоке

Главные по небу: Международный день авиадиспетчера

Авиадиспетчеры играют важную роль в обеспечении безопасного перемещения воздушных судов. Именно этой профессии посвящён всемирный профессиональный праздник, о котором Life.ru рассказывает в этом материале.

19 октября, 21:01
<p>Авиадиспетчеры обеспечивают безопасность движения, а в критических ситуациях оказывают помощь экипажу. 20 октября отмечается их профессиональный праздник. Фото © Getty Images / gorodenkoff</p>

Авиадиспетчеры обеспечивают безопасность движения, а в критических ситуациях оказывают помощь экипажу. 20 октября отмечается их профессиональный праздник. Фото © Getty Images / gorodenkoff

В воздухе безопасность и спокойствие пассажиров зависят не только от команды воздушного судна. Пилоты отвечают за управление самолётом, а бортпроводники стараются создать комфорт и спокойствие во время полёта для пассажиров. Однако также необходимо иметь специалиста, который будет контролировать точность полёта.

Экстрим 24/7: авиадиспетчеры рассказали о внештатных ситуациях на работе

Экстрим 24/7: авиадиспетчеры рассказали о внештатных ситуациях на работе

Когда отмечают Международный день авиадиспетчера

Международный день авиадиспетчера отмечается ежегодно 20 октября. Это профессиональный праздник авиационных диспетчеров и сотрудников, которые управляют воздушным движением.

История и традиции праздника

20 октября 1961 года была основана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров (International Federation of Air Traffic Controllers Associations, IFATCA) в Амстердаме. Это событие имело огромное значение для развития авиации и стало основанием для создания нового профессионального праздника.

В Советском Союзе этот день не отмечался, так как там была собственная дата для праздника специалистов по управлению воздушным движением. Однако после распада СССР в 1991 году Профсоюз диспетчеров России присоединился к Международной федерации. С этого момента празднование этого дня началось в России.

Во всём мире в этот день поздравляют авиадиспетчеров. Различные СМИ рассказывают об их работе и публикуют интервью с представителями этой профессии. В организациях проводятся церемонии награждения и вручение премий, а также устраиваются корпоративные мероприятия. Официальным выходным днём этот праздник не является.

Репортаж о работе авиадиспетчеров. Видео © YouTube / UTV. Новости Уфы и Башкирии

Интересные факты о профессии

  • Авиадиспетчеры — профессионалы, которые регулируют воздушное движение. Они ответственны за каждый этап полёта, начиная с выхода на взлётную полосу и до посадки на стоянку. В этой области существует несколько специализаций: диспетчер руления, старта, взлёта, круга, подхода, райцентра и посадки. Все они выполняют одну работу, но на разных участках, передавая управление самолётом друг другу.
  • Профессия авиадиспетчера достаточно редка. В неё попадают в основном те, кому не удалось стать пилотами и им предлагается такая альтернатива.
  • Несмотря на то что работа считается стрессовой, авиадиспетчеры не ощущают этого. Всего около 5% из выполняемых ими обязанностей могут вызывать беспокойство и тревогу.
  • Работа авиадиспетчера хорошо оплачивается. Согласно данным Федерального управления гражданской авиации (США), средний специалист зарабатывает около 130 000 долларов в год. В России зарплата может быть ниже, но в общем и целом эта профессия тоже престижна. Размер заработной платы диспетчеров устанавливает ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации", поэтому в нашей зарплатной траектории цифры указаны приблизительные. По отзывам, зарплата авиадиспетчеров считается высокой, в среднем специалист может зарабатывать от 60 тыс. до 100 тыс. рублей в месяц.
В авиадиспетчеры принимают выпускников вузов по специальностям "инженер по аэронавигационному обеспечению полётов", "диспетчер управления воздушным движением". Фото © Alireza Akhlaghi / Unsplash

В авиадиспетчеры принимают выпускников вузов по специальностям "инженер по аэронавигационному обеспечению полётов", "диспетчер управления воздушным движением". Фото © Alireza Akhlaghi / Unsplash

Другие праздники в авиаотрасли

  • 9 февраля отмечается День работника гражданской авиации, который был учреждён в 2013 году. Этот праздник приурочен к дате создания первого воздушного флота.
  • 12 июля отмечается Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. В этот день мы отдаём должное и благодарим бортпроводников за их профессионализм, заботу о пассажирах и безопасность полётов.
  • 7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day), учреждённый Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году.
Всемирный день бортпроводника: Праздник на высоте птичьего полёта

Всемирный день бортпроводника: Праздник на высоте птичьего полёта

Как отмечают Международный день авиадиспетчера в России

Праздник собирает всех профессионалов, работающих в сфере авиационных перевозок: пилотов, технический персонал, инженеров, бортпроводников, стюардесс и других. В этот особый день руководство отмечает наиболее преданных сотрудников, вознаграждая их премиями, письменными благодарностями и другими почестями. Также проводятся тематические мероприятия.

Авторы
Андрей Ананьев
Андрей Ананьев

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!