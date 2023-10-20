Главные по небу: Международный день авиадиспетчера
Авиадиспетчеры играют важную роль в обеспечении безопасного перемещения воздушных судов. Именно этой профессии посвящён всемирный профессиональный праздник, о котором Life.ru рассказывает в этом материале.
Авиадиспетчеры обеспечивают безопасность движения, а в критических ситуациях оказывают помощь экипажу. 20 октября отмечается их профессиональный праздник. Фото © Getty Images / gorodenkoff
В воздухе безопасность и спокойствие пассажиров зависят не только от команды воздушного судна. Пилоты отвечают за управление самолётом, а бортпроводники стараются создать комфорт и спокойствие во время полёта для пассажиров. Однако также необходимо иметь специалиста, который будет контролировать точность полёта.
Когда отмечают Международный день авиадиспетчера
Международный день авиадиспетчера отмечается ежегодно 20 октября. Это профессиональный праздник авиационных диспетчеров и сотрудников, которые управляют воздушным движением.
История и традиции праздника
20 октября 1961 года была основана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров (International Federation of Air Traffic Controllers Associations, IFATCA) в Амстердаме. Это событие имело огромное значение для развития авиации и стало основанием для создания нового профессионального праздника.
В Советском Союзе этот день не отмечался, так как там была собственная дата для праздника специалистов по управлению воздушным движением. Однако после распада СССР в 1991 году Профсоюз диспетчеров России присоединился к Международной федерации. С этого момента празднование этого дня началось в России.
Во всём мире в этот день поздравляют авиадиспетчеров. Различные СМИ рассказывают об их работе и публикуют интервью с представителями этой профессии. В организациях проводятся церемонии награждения и вручение премий, а также устраиваются корпоративные мероприятия. Официальным выходным днём этот праздник не является.
Репортаж о работе авиадиспетчеров. Видео © YouTube / UTV. Новости Уфы и Башкирии
Интересные факты о профессии
- Авиадиспетчеры — профессионалы, которые регулируют воздушное движение. Они ответственны за каждый этап полёта, начиная с выхода на взлётную полосу и до посадки на стоянку. В этой области существует несколько специализаций: диспетчер руления, старта, взлёта, круга, подхода, райцентра и посадки. Все они выполняют одну работу, но на разных участках, передавая управление самолётом друг другу.
- Профессия авиадиспетчера достаточно редка. В неё попадают в основном те, кому не удалось стать пилотами и им предлагается такая альтернатива.
- Несмотря на то что работа считается стрессовой, авиадиспетчеры не ощущают этого. Всего около 5% из выполняемых ими обязанностей могут вызывать беспокойство и тревогу.
- Работа авиадиспетчера хорошо оплачивается. Согласно данным Федерального управления гражданской авиации (США), средний специалист зарабатывает около 130 000 долларов в год. В России зарплата может быть ниже, но в общем и целом эта профессия тоже престижна. Размер заработной платы диспетчеров устанавливает ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации", поэтому в нашей зарплатной траектории цифры указаны приблизительные. По отзывам, зарплата авиадиспетчеров считается высокой, в среднем специалист может зарабатывать от 60 тыс. до 100 тыс. рублей в месяц.
В авиадиспетчеры принимают выпускников вузов по специальностям "инженер по аэронавигационному обеспечению полётов", "диспетчер управления воздушным движением". Фото © Alireza Akhlaghi / Unsplash
Другие праздники в авиаотрасли
- 9 февраля отмечается День работника гражданской авиации, который был учреждён в 2013 году. Этот праздник приурочен к дате создания первого воздушного флота.
- 12 июля отмечается Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. В этот день мы отдаём должное и благодарим бортпроводников за их профессионализм, заботу о пассажирах и безопасность полётов.
- 7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day), учреждённый Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году.
Как отмечают Международный день авиадиспетчера в России
Праздник собирает всех профессионалов, работающих в сфере авиационных перевозок: пилотов, технический персонал, инженеров, бортпроводников, стюардесс и других. В этот особый день руководство отмечает наиболее преданных сотрудников, вознаграждая их премиями, письменными благодарностями и другими почестями. Также проводятся тематические мероприятия.