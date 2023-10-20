Главные по небу: Международный день авиадиспетчера

Авиадиспетчеры играют важную роль в обеспечении безопасного перемещения воздушных судов. Именно этой профессии посвящён всемирный профессиональный праздник, о котором Life.ru рассказывает в этом материале.

В воздухе безопасность и спокойствие пассажиров зависят не только от команды воздушного судна. Пилоты отвечают за управление самолётом, а бортпроводники стараются создать комфорт и спокойствие во время полёта для пассажиров. Однако также необходимо иметь специалиста, который будет контролировать точность полёта.

Когда отмечают Международный день авиадиспетчера

История и традиции праздника

20 октября 1961 года была основана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров (International Federation of Air Traffic Controllers Associations, IFATCA) в Амстердаме. Это событие имело огромное значение для развития авиации и стало основанием для создания нового профессионального праздника.

В Советском Союзе этот день не отмечался, так как там была собственная дата для праздника специалистов по управлению воздушным движением. Однако после распада СССР в 1991 году Профсоюз диспетчеров России присоединился к Международной федерации. С этого момента празднование этого дня началось в России.

Во всём мире в этот день поздравляют авиадиспетчеров. Различные СМИ рассказывают об их работе и публикуют интервью с представителями этой профессии. В организациях проводятся церемонии награждения и вручение премий, а также устраиваются корпоративные мероприятия. Официальным выходным днём этот праздник не является.