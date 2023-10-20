Инвесторы рискуют совершить роковую ошибку: Куда сейчас не стоит вкладывать деньги и как спасти сбережения На рынках растёт напряжённость. Сказывается обострение конфликта на Ближнем Востоке, рост инфляции и ожидание повышения ключевой ставки. В такой ситуации многие инвесторы бросились перекладывать деньги. Какие ошибки они рискуют совершить и куда вложить сбережения? 19 октября, 22:41 Экономисты рассказали, куда сейчас не стоит вкладывать деньги и как спасти сбережения. Обложка © Shutterstock

Как защитить деньги от инфляции

Как и во все неспокойные времена, лучший выбор инвестора — это не делать выбора, то есть вложиться во все сценарии сразу. Не стоит гадать, будет у нас инфляция, как в Венесуэле, или доллар с рублем 1:1. Диверсификация — идеальный способ защитить свои сбережения и не пропустить очередной инвестиционный бум, если он вдруг случится. Такую рекомендацию дал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.

Он привёл такой пример. Можно разбить сумму между рублями и валютой в пропорциях 50/50 (рубли + доллары, рубли + юани, рубли + евро) или 30/30/30 (рубли + доллары + юани). Рубли разделить также поровну между акциями и облигациями или вкладами. Вместо долларов можно взять валютные облигации с привязкой к доллару и добрать золота.

— На юани можно купить облигации или положить их на вклад. Евро (если они нужны в будущем для поездок) можно просто оставить в купюрах или оставить на вкладе. Чем больше разных инструментов вы используете, тем сохраннее ваши деньги, — отметил Валерий Емельянов.

Как избежать ошибок при выборе инвестиций

Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, дал инвесторам шесть советов, как поступить в текущей неопределённой экономической ситуации. Первый — создать финансовую подушку безопасности: наличные средства или ликвидные активы, позволяющие пережить как минимум шесть месяцев при потере дохода. Это первая линия защиты в кризис.

Второй — для защиты денег от инфляции стоит рассмотреть консервативные инструменты в рублях: депозиты в надёжных банках, облигации надёжных эмитентов, индексные ПИФ. Нужно диверсифицировать сбережения между несколькими инструментами.

Третий — если есть свободные средства и опыт инвестирования, имеет смысл рассмотреть акции и облигации надёжных эмитентов. Это более рискованные, но потенциально доходные инструменты при грамотном подходе. Не рекомендуется вкладывать всю сумму в акции.

Четвёртый — нужно избегать спекулятивных и высокорискованных инструментов, если нет опыта. Не надо вкладывать всё в один актив. Нужно диверсифицировать риски.

Пятый — надо помнить, что любые инвестиции несут риск потерь. Начать стоит с повышения финансовой грамотности. Действовать надо осмотрительно, ориентируясь на свои цели и возможности.

Шестой — необходимо следить за новостями и реакцией рынка. Если потребуется, корректировать свою стратегию. Главное в кризис — сохранить капитал, а не получить быструю прибыль. Терпение и грамотный подход — залог успеха.

Куда вложить сбережения

Всё чаще возникает вопрос, как сейчас сохранить и приумножить сбережения? Куда вкладывать деньги и какой можно получить доход? Это две разные задачи: приумножить сбережения или получать с них доход. Первая со второй плохо сочетается. Если вы в стадии накопления, у вас много времени (годы впереди) и пока мало денег, то инвестируйте преимущественно в акции. Это наиболее прибыльный на рынке актив. Так считает Валерий Емельянов.

— Если у вас уже собран хороший капитал, с которого вы хотели бы получать стабильный доход в следующие годы, то разбейте его на части и вложите в спокойные акции и надёжные облигации. Дивиденды и купоны позволят вам получать в районе 10% в среднем на протяжении многих лет. И капитал при этом продолжит расти. Если у вас уже есть какая-то весомая сумма (или это запас на чёрный день) и вы хотите её защитить от инфляции и девальвации, но знаете, что можете полностью потратить её в ближайшие год-два, то лучше "припарковать" эти деньги во вкладах или государственных облигациях. Там сейчас хорошие ставки (12–13% годовых) и практически нулевой риск потери денег, — рассказал Валерий Емельянов.

Эксперт компании "Сравни" Максим Глазков предлагает такую стратегию. Часть средств вложить в долгосрочные активы: гособлигации или "длинные" депозиты. Это отличный защитный актив: не дают большой доходности, зато гарантированно сохраняют вложенное. Другую часть должны составлять краткосрочные вклады. Сейчас это особенно выгодно, так как после очередного повышения ключевой ставки ЦБ, банки начнут активно привлекать средства граждан и будут предлагать хорошие условия. С небольшой длительностью вкладов можно будет эффективно маневрировать средствами.

Третью часть можно разместить в иностранных валютах. В качестве альтернативы долларам и евро можно рассмотреть дирхамы Арабских Эмиратов и юани.

На юани можно купить облигации или положить их на вклад. Фото © Shutterstock

— Для приумножения состояния можно воспользоваться краткосрочными депозитами. Если ЦБ поднимет ключевую ставку, банки отреагируют аналогично и предложат неплохие условия доходности. При длительности вкладов до полугода вы сможете ориентироваться на финансовую ситуацию и наиболее эффективно управлять активами. Также можно вложиться в юани — китайская валюта мощно набирает популярность и уже стала второй по популярности после доллара, — считает директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

Неизвестно, что будет в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной можно вложиться в акции крупных российских корпораций. При этом желательно разбираться в рынке, на котором представлена та или иная компания. Покупка недвижимости может быть долгосрочным инвестиционным решением, предоставляющим потенциал для сдачи в аренду и роста стоимости. Такие рекомендации дал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

— Мы сейчас не считаем, что рынок в целом привлекателен, только какие-то выборочные имена — либо бумаги с премией в дивдоходности к ОФЗ, либо специстории с недооценкой или ростом бизнеса высокими темпами, — рассказал аналитик "Рынки деньги власть" Сергей Раманинов.

Он обратил внимание на облигации федерального займа. Практически по всем бумагам со сроком погашения от года до 30 лет можно сейчас зафиксировать доходность в 12–12.5%. Корпоративные облигации серьёзных эмитентов с погашением через 2–3 года могут дать порядка 15%. Замещающие облигации — облигации с купонами и телом, привязанными к курсу иностранных валют, крупных компаний дают доходность около 7% и выше на сроках от 1 года до 7–8 лет.

— Относительно безопасным способом вложений является банковский вклад, но тут нельзя забывать о том, что при росте инфляции заработать на вкладе не удастся — в нынешней ситуации процент будет съеден практически полностью. Инвесторам можно более активно присмотреться к покупкам длинных облигаций, чтобы зафиксировать доходность на длительный срок. В условиях растущей ставки ЦБ можно обратить внимание и на акции. Если ставку поднимут, то акции в любом случае окажутся выгоднее облигаций, поскольку размер ставки будет выше, чем купон нынешних выпусков. Но, разумеется, в нынешней ситуации покупать высокорисковые инструменты не стоит — оптимальны голубые фишки, — считает главный аналитик и доверительный управляющий "Солид брокер" Дмитрий Донецкий.

Авторы Нина Важдаева