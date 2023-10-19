Путин показал кулак на совместном фото с участниками турнира Ural FC 4

Президент Владимир Путин встретился с участниками международного турнира по боксу и кикбоксингу Ural FC 4, который через считаные часы стартует в Перми. По словам главы государства, российский бокс сегодня развивается более ярко, чем другие виды спорта. Кроме того, мы имеем возможность похвастаться традиционно сильной школой и большим зрительским интересом к соревнованиям, на которых участники могут проявить ловкость, силу, интеллект и мужество.

Путин пообщался и сфотографировался с участниками турнира Ural FC 4 в Перми. Видео © LIFE

"Боксёры всегда в нашей стране пользовались особым вниманием и особым уважением, потому что это вид спорта более мужской, более зрелищный, хотя, надо сказать, что сейчас и женщины в нём проявляют себя", — отметил Путин во время общения со спортсменами.