Регион

Уведомления отключены

19 октября, 13:53

Путин показал кулак на совместном фото с участниками турнира Ural FC 4

Президент Владимир Путин встретился с участниками международного турнира по боксу и кикбоксингу Ural FC 4, который через считаные часы стартует в Перми. По словам главы государства, российский бокс сегодня развивается более ярко, чем другие виды спорта. Кроме того, мы имеем возможность похвастаться традиционно сильной школой и большим зрительским интересом к соревнованиям, на которых участники могут проявить ловкость, силу, интеллект и мужество.

Путин пообщался и сфотографировался с участниками турнира Ural FC 4 в Перми. Видео © LIFE

"Боксёры всегда в нашей стране пользовались особым вниманием и особым уважением, потому что это вид спорта более мужской, более зрелищный, хотя, надо сказать, что сейчас и женщины в нём проявляют себя", — отметил Путин во время общения со спортсменами.

Путин подписал указ о проведении Всемирных игр дружбы в 2024 году

Путин подписал указ о проведении Всемирных игр дружбы в 2024 году

Турнир по боксу и кикбоксингу с участием лучших бойцов России и любимцев местной публики Ural FC 4 пройдёт сегодня в Перми в рамках форума "Россия — спортивная держава". Главное событие вечера — 10-раундовый поединок олимпийского чемпиона Альберта Батыргазиева с нокаутёром Эндером Луцесом. В бою вечера боец ММА Кирилл Сидельников дебютирует в профессиональном боксе, его соперником станет титулованный кикбоксер Нидаль Бикири.

Обложка ©

LIFE

Марина Калегина
  • Новости
  • Путин
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
  • Пермский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров