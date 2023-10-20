Членство Росфинмониторинга в группе финразведок мира "Эгмонт" приостановлено

Членство Росфинмониторинга в Объединении подразделений финансовой разведки (ПФР) мира "Эгмонт" приостановлено в связи с конфликтом на Украине. Об этом объявила пресс-служба группы.

"Для поддержания репутации группы "Эгмонт" в глобальном пространстве и обеспечения единства экосистемы и защиты других интересов и целей группы главы ПФР стран группы в ходе виртуальной встречи 18 октября 2023 года решили: приостановить членство Росфинмониторинга в группе "Эгмонт", — сказано в коммюнике.

Мера введена на срок, необходимый для защиты интересов объединения и обеспечения достижения её целей. "Эгмонт" назвала своей задачей обеспечить площадку для эффективного взаимодействия подразделений финразведок мира для совместной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также содействия в реализации направленных на это внутренних программ.