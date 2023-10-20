На Земле засекли самый далёкий и мощный "радиосигнал пришельцев"

Австралийский радиотелескоп ASKAP зафиксировал в созвездии Скульптора пока самый далёкий и мощный FRB-всплеск, источник которого удалён от Земли на рекордные 7,83 миллиарда световых лет. Открытие этого "радиосигнала пришельцев" расширило представления науки о пределах мощности подобных всплесков, сообщила пресс-служба Европейской Южной обсерватории (ESO).

"Мы смогли точно локализовать положение источника этого всплеска при помощи набора тарелок радиотелескопа ASKAP. Это позволило нам обнаружить его источник на ночном небе при помощи оптического телескопа VLT, которым оказалась древняя галактика, расположенная на рекордно большом расстоянии по сравнению со всеми остальными локализованными источниками FRB-всплесков", — объяснил научный сотрудник Университета Маккуори (Австралия) Стюарт Райдер.

"Радиосигнал пришельцев" получил название FRB 20220610A. Он был обнаружен в июне прошлого года и побил предыдущий рекорд дальности на 50%. Этот "быстрый радиовсплеск" является одним из самых энергичных за всю историю наблюдений. По подсчётам учёных, за ничтожную долю секунды он испустил энергию, эквивалентную суммарному излучению Солнца за 30 лет.