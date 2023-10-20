Япония захотела подправить название спорных островов на Google-картах
МИД Японии потребовал убрать с Google-карт китайское название спорных островов
Министерство иностранных дел Японии потребовало от корпорации Google убрать со своих карт китайское название островов Сенкаку, которые страна считает своими. Топоним написан на двух языках — по-японски (Сенкаку) и по-китайски (Дяоюйдао), пишет агентство Kyodo.
"20-го числа было обнаружено, что Google Maps, онлайн-картографический сервис американского IT-гиганта Google, использовал названия, используемые в Китае и на Тайване, в описании префектуры Окинава и островов Сенкаку", — сказано в сообщении.
Токио убеждает Google в том, что острова являются территорией Японии, поскольку страна фактически контролирует их. В связи с этим МИД настоятельно призывает убрать второе название. Японское отделение IT-гиганта ответило, что рассмотрит этот вопрос.
Акватория в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао) является спорной для Японии, Китая и Тайваня с 1895 года, когда архипелаг стал подконтрольным Японии. С тех пор Токио регулярно жалуется на проникновение соседей в свои воды. Так, Япония обвинила в этом два корабля китайской патрульной службы.
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