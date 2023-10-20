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20 октября, 12:35

Медведева объяснила, почему не проверяла теорию о вреде секса перед турнирами

Медведева: Мне не с кем проверять теорию о вреде секса перед выступлениями

<p>Евгения Медведева. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Евгения Медведева. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Российская фигуристка Евгения Медведева шутливо ответила на вопрос о вреде секса перед соревнованиями. По её словам, ей не с кем было проверять эту теорию. Так чемпионка прокомментировала слова итальянского тренера Антонио Конте, который просит футболистов воздерживаться от интимных связей перед матчами.

"Нас на соревнования и на выступления строго аккредитовывают. Всю мою сознательную жизнь у меня тренер был либо женщина, либо мужчина, который не предпочитает женщин. И аккредитация давалась только на спортсмена и на тренера. Поэтому у меня не было вариантов проверить", — сказала Медведева ютуб-каналу "Это футбол, брат".

Медведева опубликовала пикантное совместное фото с Туктамышевой в купальниках

Медведева опубликовала пикантное совместное фото с Туктамышевой в купальниках

Ранее двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 23-летняя Евгения Медведева ответила на вопрос, как затащить её в постель. Эту информацию она раскрыла в социальных сетях, написав: "Меня не надо туда затаскивать. Я сама ложусь и сплю, когда стемнеет".

Татьяна Миссуми
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