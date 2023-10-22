То ли в шутку, то ли всерьёз: Праздник, который призывает зятя вспомнить о любимой тёще Кто из родственников получил такую всеобщую любовь, что её воспели во множестве анекдотов, песен и других художественных произведений? Конечно же, речь идёт о тёще. Удивительно, но в мире даже существует праздник, посвящённый тёщам. Подробности читайте на Life.ru. 21 октября, 21:01 День тёщи, который отмечается 22 и 23 октября, выглядит как исконно "русский" праздник, хотя придумали его в США. Фото © freepik

Международный день тёщи (Mother-In-Law Day) — это праздник, который отмечается каждое четвёртое воскресенье октября во всём мире. В 2023 году торжество выпадает на 22 октября.





Раньше День тёщи отмечался весной, но затем его дата была перенесена на четвёртое воскресенье октября. Этот праздник традиционно справляется в семейном кругу. В России он не так давно стал известен и пока ещё не получил широкого распространения, а жаль!

История необычного праздника

Как сообщают различные источники, День тёщи стал праздноваться с 1934 года благодаря руководству редактора техасской газеты Amarillo Globe-News Гене Хоу (Gene Howe). В своей публикации он рассказал о данной "шутке", проведя аналогию с популярными праздниками, такими как День матери и День отца.

Гене Хоу заявил, что тёща — это вторая мама, и предложил, чтобы все тёщи имели свой "профессиональный" праздник. Эта шутка стала популярной, и вскоре праздник стали отмечать жители не только Соединённых Штатов, но и некоторых стран Латинской Америки, а затем и Европы.

Откуда произошло слово "тёща"

История происхождения слова "тёща" необычна и запутанна. Одни учёные-филологи утверждают, что оно произошло от глагола "утешить, утешать", в то время как другие предполагают, что оно связано со словом "тешить".

Однозначно известно, что слово "тёща" является славянским по происхождению, имеет соответствующие аналоги в славянских языках (на Украине — "теща", в Белоруссии — "цешча", в Болгарии — "тъща", в Польше — tesciowa и так далее).

Некоторые филологи убеждены, что слово "тёща" образовано от глагола "утешать". Фото © freepik

Что подарить и как поздравить тёщу

Традиционно этот день справляется в семейном кругу. Зятья выражают тёщам признательность и благодарность за воспитание прекрасной дочери, которая стала замечательной хозяйкой, за доброе отношение к ним, за их понимание и терпение. Но что можно подарить и как поздравить свою вторую маму?

Стихи, посвящённые тёще

"Быть может, я нелучший зять И ничего с меня не взять... Забыл, когда цветы дарил. Слов нежных мало говорил Жене любимой, да и вам. Деньгами не набит карман.

Добытчик из меня плохой, Любовник — вовсе никакой! Вы можете меня ругать, Но разрешите лишь сказать.

Вы самый добрый человек. Таких не сыщешь и во век! От всей души вас поздравляю И в День тёщи я желаю,

Родная мама, вам успеха, Внучат разливистого смеха, Чтоб жизненный поток бурлил, Здоровья крепкого и сил!"

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"Любимую тёщу хочу я поздравить, Здоровья — что главное — ей пожелать И искренне вас пред другими прославить, Вы стали родной для меня, вы как мать.

Хочу, чтоб и впредь ничего не менялось — Чтоб с вами мы были, как прежде, дружны. Чтоб всё, что хотите, всегда удавалось, Чтоб снились вам только прекрасные сны!"

Тёще можно отправить какую-нибудь открытку в социальных сетях или мессенджерах, которую легко найти в поисковике. А ещё не забывайте о бумажных, их можно купить во многих магазинах или заказать на маркетплейсе. Такой вариант даже интереснее, чем электронный.

5 необычных фактов о празднике

Во всём мире отношение к тёщам разное и неоднозначное. Например, в племени индейцев она лишена возможности общаться со своим зятем после помолвки и даже не может смотреть ему в лицо. Это правило применяется на протяжении всей жизни тёщи. А в племенах Австралии обычаи совершенно иные. Когда зять видит, что его тёща приближается, он обязан срочно прятаться. Если она случайно или незаметно подходит к нему, добрые люди сообщают ему об этом, и зятю необходимо немедленно уйти в укрытие, например за дерево, в кусты или в яму. Он может выйти из убежища лишь после того, как ему сообщат, что тёща удалилась. Некоторые племена считают, что если зять хотя бы однажды в жизни посмотрит на свою тёщу, то в тот же момент он побелеет и потеряет всю свою силу. Зятьям также строго запрещено прикасаться к предметам, принадлежащим этим выдающимся женщинам. Говорят, что у аборигенов возникает непреодолимый страх даже от прикосновения к тени тёщи. В более прогрессивных племенах зять и тёща могут разговаривать друг с другом, но только стоя спиной и громко крича, как будто находятся на большом расстоянии. Стоит отметить, что и в нашем мире есть объяснения, почему зять не должен ссориться с тёщей. Например, учёные Мичиганского института морфологии человека провели обширные исследования и пришли к выводу, что мужчины, часто вступающие в конфликты с тёщами, имеют больший риск заболеваний.

Авторы Андрей Ананьев