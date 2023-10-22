То ли в шутку, то ли всерьёз: Праздник, который призывает зятя вспомнить о любимой тёще
Кто из родственников получил такую всеобщую любовь, что её воспели во множестве анекдотов, песен и других художественных произведений? Конечно же, речь идёт о тёще. Удивительно, но в мире даже существует праздник, посвящённый тёщам. Подробности читайте на Life.ru.
День тёщи, который отмечается 22 и 23 октября, выглядит как исконно "русский" праздник, хотя придумали его в США. Фото © freepik
Международный день тёщи (Mother-In-Law Day) — это праздник, который отмечается каждое четвёртое воскресенье октября во всём мире. В 2023 году торжество выпадает на 22 октября.
Раньше День тёщи отмечался весной, но затем его дата была перенесена на четвёртое воскресенье октября. Этот праздник традиционно справляется в семейном кругу. В России он не так давно стал известен и пока ещё не получил широкого распространения, а жаль!
История необычного праздника
Как сообщают различные источники, День тёщи стал праздноваться с 1934 года благодаря руководству редактора техасской газеты Amarillo Globe-News Гене Хоу (Gene Howe). В своей публикации он рассказал о данной "шутке", проведя аналогию с популярными праздниками, такими как День матери и День отца.
Гене Хоу заявил, что тёща — это вторая мама, и предложил, чтобы все тёщи имели свой "профессиональный" праздник. Эта шутка стала популярной, и вскоре праздник стали отмечать жители не только Соединённых Штатов, но и некоторых стран Латинской Америки, а затем и Европы.
Откуда произошло слово "тёща"
История происхождения слова "тёща" необычна и запутанна. Одни учёные-филологи утверждают, что оно произошло от глагола "утешить, утешать", в то время как другие предполагают, что оно связано со словом "тешить".
Однозначно известно, что слово "тёща" является славянским по происхождению, имеет соответствующие аналоги в славянских языках (на Украине — "теща", в Белоруссии — "цешча", в Болгарии — "тъща", в Польше — tesciowa и так далее).
Некоторые филологи убеждены, что слово "тёща" образовано от глагола "утешать". Фото © freepik
Что подарить и как поздравить тёщу
Традиционно этот день справляется в семейном кругу. Зятья выражают тёщам признательность и благодарность за воспитание прекрасной дочери, которая стала замечательной хозяйкой, за доброе отношение к ним, за их понимание и терпение. Но что можно подарить и как поздравить свою вторую маму?
Стихи, посвящённые тёще
"Быть может, я нелучший зять
И ничего с меня не взять...
Забыл, когда цветы дарил.
Слов нежных мало говорил
Жене любимой, да и вам.
Деньгами не набит карман.
Добытчик из меня плохой,
Любовник — вовсе никакой!
Вы можете меня ругать,
Но разрешите лишь сказать.
Вы самый добрый человек.
Таких не сыщешь и во век!
От всей души вас поздравляю
И в День тёщи я желаю,
Родная мама, вам успеха,
Внучат разливистого смеха,
Чтоб жизненный поток бурлил,
Здоровья крепкого и сил!"
* * *
"Любимую тёщу хочу я поздравить,
Здоровья — что главное — ей пожелать
И искренне вас пред другими прославить,
Вы стали родной для меня, вы как мать.
Хочу, чтоб и впредь ничего не менялось —
Чтоб с вами мы были, как прежде, дружны.
Чтоб всё, что хотите, всегда удавалось,
Чтоб снились вам только прекрасные сны!"
Тёще можно отправить какую-нибудь открытку в социальных сетях или мессенджерах, которую легко найти в поисковике. А ещё не забывайте о бумажных, их можно купить во многих магазинах или заказать на маркетплейсе. Такой вариант даже интереснее, чем электронный.
5 необычных фактов о празднике
- Во всём мире отношение к тёщам разное и неоднозначное. Например, в племени индейцев она лишена возможности общаться со своим зятем после помолвки и даже не может смотреть ему в лицо. Это правило применяется на протяжении всей жизни тёщи.
- А в племенах Австралии обычаи совершенно иные. Когда зять видит, что его тёща приближается, он обязан срочно прятаться. Если она случайно или незаметно подходит к нему, добрые люди сообщают ему об этом, и зятю необходимо немедленно уйти в укрытие, например за дерево, в кусты или в яму. Он может выйти из убежища лишь после того, как ему сообщат, что тёща удалилась.
- Некоторые племена считают, что если зять хотя бы однажды в жизни посмотрит на свою тёщу, то в тот же момент он побелеет и потеряет всю свою силу. Зятьям также строго запрещено прикасаться к предметам, принадлежащим этим выдающимся женщинам. Говорят, что у аборигенов возникает непреодолимый страх даже от прикосновения к тени тёщи.
- В более прогрессивных племенах зять и тёща могут разговаривать друг с другом, но только стоя спиной и громко крича, как будто находятся на большом расстоянии.
- Стоит отметить, что и в нашем мире есть объяснения, почему зять не должен ссориться с тёщей. Например, учёные Мичиганского института морфологии человека провели обширные исследования и пришли к выводу, что мужчины, часто вступающие в конфликты с тёщами, имеют больший риск заболеваний.