Курс евро упал ниже 100 рублей

Московская биржа опубликовала данные, из которых следует, что дешевеют доллар, евро и юань. Так, курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с 12 сентября текущего года. Что касается американской валюты, то она подешевела до 94,34 рубля, а юань — до 12,87 рубля.

К 12:15 по московскому времени курс евро замедлил снижение и находился на уровне 99,99 рубля (-0,85%). Что касается доллара, он терял 1,05%, опускаясь до 94,31 рубля, а юань находился на отметке в 12,868 рубля.