Экономист назвал условие для укрепления курса рубля

Увеличение использования рубля в расчётах за импорт может укрепить его курс. Как сообщил завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов в беседе с "Прайм", для этого важно также верно оценивать рублёвые запасы в распоряжении нерезидентов.

После полуторалетнего разрыва Банк России возобновил публикацию структуры валют экспорта и импорта. По данным регулятора, рубль является основной валютой для продажи российских ресурсов в Азию, Океанию и Карибы. Экономист уверен, что это может положительно повлиять на рубль, однако многое зависит и от валюты расчётов за импорт.

"Переориентация на экспорт наших ресурсов за рубли может укрепить нацвалюту, но многое зависит от того, чем именно Россия платит за импорт. Если импорт растёт и оплачивается в большей мере за свободно конвертируемую валюту, её может не хватать, что будет способствовать ослаблению рубля даже при увеличении его доли в российском экспорте", — заявил эксперт.

Помимо этого, Абрамов подчеркнул, что необходимо корректно оценивать запасы российских денег в распоряжении нерезидентов, включая их доходы от поставок товаров в Россию. В случае, когда они завышают цены для РФ, количество российских денежных знаков на счетах копится, а их обмен на валюту может ослабить курс рубля.