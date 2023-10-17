Решетников ответил на вопрос Лайфа, сбудется ли прогноз курса рубля
Решетников: Прогноз курса рубля уточняется два раза в год
Министр экономического развития России Максим Решетников ответил на вопрос Лайфа, сбудется ли заложенный в бюджете прогноз курса рубля. По его словам, сказать что-то со стопроцентной уверенностью здесь нельзя, поскольку "прогноз на то и прогноз, что может уточняться". Но при этом сам бюджет и обязательства государства остаются стабильными.
Решетников ответил на вопрос Лайфа, сбудется ли прогноз курса рубля. Видео © LIFE
"Прогноз у нас уточняется два раза в год. Прогноз на то и прогноз, что он иногда обновляется. Бюджет при этом остаётся стабильным при любом прогнозе. Мне кажется, что это даже важнее", — сказал Решетников.
Отметим, что в бюджете учтён следующий курс рубля: до 94 за доллар в 2023-м и до 90–92 — в 2024–2026 годах.
Ранее сообщалось, что рост ВВП России по итогам восьми месяцев текущего года составил 2,5% в годовом выражении. Согласно обновлённому прогнозу аналитиков из Минэкономразвития, в 2023 году рост валового внутреннего продукта ожидается на уровне 2,8%, в 2024–2025 годах — 2,3%, в 2026 году — 2,2%.
Кадр из видео LIFE