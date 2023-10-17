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17 октября, 16:34

Решетников ответил на вопрос Лайфа, сбудется ли прогноз курса рубля

Решетников: Прогноз курса рубля уточняется два раза в год

Министр экономического развития России Максим Решетников ответил на вопрос Лайфа, сбудется ли заложенный в бюджете прогноз курса рубля. По его словам, сказать что-то со стопроцентной уверенностью здесь нельзя, поскольку "прогноз на то и прогноз, что может уточняться". Но при этом сам бюджет и обязательства государства остаются стабильными.

Решетников ответил на вопрос Лайфа, сбудется ли прогноз курса рубля. Видео © LIFE

"Прогноз у нас уточняется два раза в год. Прогноз на то и прогноз, что он иногда обновляется. Бюджет при этом остаётся стабильным при любом прогнозе. Мне кажется, что это даже важнее", — сказал Решетников.

Отметим, что в бюджете учтён следующий курс рубля: до 94 за доллар в 2023-м и до 90–92 — в 2024–2026 годах.

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Ранее сообщалось, что рост ВВП России по итогам восьми месяцев текущего года составил 2,5% в годовом выражении. Согласно обновлённому прогнозу аналитиков из Минэкономразвития, в 2023 году рост валового внутреннего продукта ожидается на уровне 2,8%, в 2024–2025 годах — 2,3%, в 2026 году — 2,2%.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Александр Юнашев
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