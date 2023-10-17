Министр экономического развития России Максим Решетников ответил на вопрос Лайфа, сбудется ли заложенный в бюджете прогноз курса рубля. По его словам, сказать что-то со стопроцентной уверенностью здесь нельзя, поскольку "прогноз на то и прогноз, что может уточняться". Но при этом сам бюджет и обязательства государства остаются стабильными.

Решетников ответил на вопрос Лайфа, сбудется ли прогноз курса рубля. Видео © LIFE

"Прогноз у нас уточняется два раза в год. Прогноз на то и прогноз, что он иногда обновляется. Бюджет при этом остаётся стабильным при любом прогнозе. Мне кажется, что это даже важнее", — сказал Решетников.

Отметим, что в бюджете учтён следующий курс рубля: до 94 за доллар в 2023-м и до 90–92 — в 2024–2026 годах.