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23 октября, 13:13

Стало известно, какую должность получил экс-глава Росавиации Нерадько

SHOT: Экс-глава Росавиации Нерадько стал советником президента "Норникеля"

<p>Экс-глава Росавиации Александр Нерадько. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Экс-глава Росавиации Александр Нерадько. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Бывший глава Росавиации Александр Нерадько официально трудоустроился в компанию "Норникель". Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, Нерадько получил должность советника президента горно-металлургической компании Владимира Потанина.

Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года, а до этого работал в федеральных органах гражданской авиации. В 2000 году стал первым замминистра транспорта, через четыре года возглавил Ространснадзор. В декабре 2022 года Лайф писал, что в кабинете Нерадько прошли обыски по делу о взятке. Также перед его отставкой был скандал с цифровой диверсией, обрушившей серверы Росавиации. В сентябре 2023 года Нерадько освободили от должности руководителя Росавиации. На его место был назначен Дмитрий Ядров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Наталья Исакова
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