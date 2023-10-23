Стало известно, какую должность получил экс-глава Росавиации Нерадько
SHOT: Экс-глава Росавиации Нерадько стал советником президента "Норникеля"
Экс-глава Росавиации Александр Нерадько. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Бывший глава Росавиации Александр Нерадько официально трудоустроился в компанию "Норникель". Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, Нерадько получил должность советника президента горно-металлургической компании Владимира Потанина.
Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года, а до этого работал в федеральных органах гражданской авиации. В 2000 году стал первым замминистра транспорта, через четыре года возглавил Ространснадзор. В декабре 2022 года Лайф писал, что в кабинете Нерадько прошли обыски по делу о взятке. Также перед его отставкой был скандал с цифровой диверсией, обрушившей серверы Росавиации. В сентябре 2023 года Нерадько освободили от должности руководителя Росавиации. На его место был назначен Дмитрий Ядров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.