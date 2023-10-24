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Опубликовано 24 октября 2023, 05:34
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В Минобороны подтвердили уничтожение украинских безэкипажных катеров в Чёрном море

Минобороны: ВС РФ поразили 3 безэкипажных катера ВМС Украины в Чёрном море

Российские военные в ночь на вторник поразили три украинских безэкипажных катера в северной части Чёрного моря. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

"24 октября около четырёх часов (мск) в северной части Чёрного моря техническими средствами наблюдения обнаружены три безэкипажных катера ВМС Украины. По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение противодиверсионными ракетно-бомбовыми комплексами", — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве также добавили, что на внешнем рейде Севастопольской бухты в настоящее время проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.

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Напомним, сегодня ночью многих жителей Севастополя разбудили громкие звуки. Губернатор Михаил Развожаев попросил их не волноваться и сообщил, что источником звуков является операция на внешнем рейде — Черноморский флот отбивал атаку подводных диверсионных сил и средств противника.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Николь Вербер
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