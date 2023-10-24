В Минобороны подтвердили уничтожение украинских безэкипажных катеров в Чёрном море
Минобороны: ВС РФ поразили 3 безэкипажных катера ВМС Украины в Чёрном море
Российские военные в ночь на вторник поразили три украинских безэкипажных катера в северной части Чёрного моря. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
"24 октября около четырёх часов (мск) в северной части Чёрного моря техническими средствами наблюдения обнаружены три безэкипажных катера ВМС Украины. По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение противодиверсионными ракетно-бомбовыми комплексами", — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве также добавили, что на внешнем рейде Севастопольской бухты в настоящее время проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.
Напомним, сегодня ночью многих жителей Севастополя разбудили громкие звуки. Губернатор Михаил Развожаев попросил их не волноваться и сообщил, что источником звуков является операция на внешнем рейде — Черноморский флот отбивал атаку подводных диверсионных сил и средств противника.
ТАСС / Сергей Мальгавко