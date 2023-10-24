В Минобороны подтвердили уничтожение украинских безэкипажных катеров в Чёрном море

Российские военные в ночь на вторник поразили три украинских безэкипажных катера в северной части Чёрного моря. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

"24 октября около четырёх часов (мск) в северной части Чёрного моря техническими средствами наблюдения обнаружены три безэкипажных катера ВМС Украины. По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение противодиверсионными ракетно-бомбовыми комплексами", — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве также добавили, что на внешнем рейде Севастопольской бухты в настоящее время проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.