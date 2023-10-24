В Госдуме призвали изолировать "выжившего из ума Байдена" во избежание войны

"Выжившего из ума" 80-летнего президента США Джо Байдена необходимо изолировать, пока он не развязал мировую войну. Об этом заявил председатель российской Госдумы Вячеслав Володин.

"Байден заявил, что человечеству нужен новый мировой порядок и США могут построить его. Таким образом, он согласился с тем, что порядок, основанный на американских правилах, изжил себя", — написал Володин в своем Telegram-канале.

Вместе с тем, по его мнению, главе Белого дома стоило признать, что США, следуя стремлению сохранить свою гегемонию, принесли всему миру один лишь вред. Следствием правления Байдена стали торговые войны, нарушившие устоявшиеся экономические цепочки, глубокий кризис в странах Евросоюза, напряжение вокруг Тайваня, а также непростая ситуация на Украине и Ближнем Востоке.

Володин обратил внимание, что мир уже не тот, что прежде, — он изменился и стал многополярным. Причём попытки вновь перекроить его по американским лекалам не приведут ни к чему хорошему — лишь к глобальной катастрофе.

"Выживший из ума Байден должен быть изолирован, пока не развязал мировую войну", — заключил депутат.