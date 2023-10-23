"Дрейфуем к катастрофе": В США заявили о разрушении страны из-за действий Байдена

США постепенно разрушаются из-за милитаризированной внешней политики государства. Действия Соединённых Штатов перестали находить отклик в мировом сообществе. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс.

"Мы дрейфуем к катастрофе <…>. Военно-промышленный комплекс завладел внешней политикой США, особенно начиная с 1990-х годов", — подчеркнул он в эфире ютуб-канала Judging Freedom.

По словам эксперта, в казне США образовалась огромная брешь из-за бесконечных войн и действий по смене режимов в иностранных государствах. Вместе с тем, отметил Сакс, глобальная нестабильность не мешает американскому президенту Джо Байдену запрашивать ещё более ста миллиардов долларов на вооружённые силы.

При этом недавно Байден назвал Штаты маяком для всей планеты, хотя не догадывается, что международное сообщество выступает категорически против курса внешней политики Белого дома, указывает экономист. Эксперт напомнил, что США оказались единственными из пятнадцати членов Совета Безопасности ООН, кто наложил вето на проект резолюции Бразилии об урегулировании палестино-израильского конфликта.