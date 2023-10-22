Политолог разгадал хитрость Байдена насчёт Украины и Израиля

Недавнее обращение президента США Джо Байдена о военной помощи Украине и Израилю показало, что позиция его администрации остаётся неизменной. Такое мнение высказал директор ИМЭМО РАН, политолог Фёдор Войтоловский, пишет kp.ru.

"Байден поступает очень хитро. Он увязывает военную помощь Израилю, которая точно получит поддержку не только демократов, но и республиканцев в Конгрессе, с военной помощью Украине, по которой у части республиканцев есть вопросы относительно её объёмов и эффективности", — подчеркнул эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

Войтоловский добавил, что Байден ни разу не упомянул о помощи Тайваню, хотя она заложена в пакет, который должен пройти в Конгрессе как единый законопроект. Поэтому администрация американского лидера должна суметь убедить демократов и республиканцев в Конгрессе, что средства нужно выделить по всем трём направлениям, говорит политолог. США поддерживают киевский режим, чтобы сдерживать Россию, а на Китай давят с помощью Тайваня, уточнил эксперт.

По словам Войтоловского, американский военный бюджет сейчас составляет 840 миллиардов долларов. Однако у администрации Байдена каждый год увеличивается дефицит бюджета, и сейчас он превышает 1,5 триллиона долларов. Каждое увеличение расходов, указывает Войтоловский, вызывает споры внутри страны, так как никто не желает отдавать деньги на какие-то странные военные цели "за морями".