Конгресс сообщил о компромате, который может сбросить Байдена с президентского кресла

Контролируемый республиканцами комитет Палаты представителей по надзору заявил, что получил доказательство причастности президента США Джо Байдена к незаконным бизнес-схемам родственников. Речь идёт о найденном 200-тысячном чеке на имя политика, который выписал его брат — Джеймс Байден.

По словам главы комитета Джеймса Комера, щедрый подарок американскому лидеру через родственника направил больничный оператор Americore. Компания хотела, чтобы Байден воспользовался своим положением и привлёк инвестиции с Ближнего Востока.

"Банковские записи, полученные комитетом Палаты представителей по надзору и отчётности, выявили прямой платёж на сумму 200 тысяч долларов от Джеймса и Сары Байденов Джо Байдену в форме личного чека", — отметил Комер.