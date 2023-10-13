Байдена обвинили в том, что он "подставил нож" к горлу каждого американца
Генерал-лейтенант Флинн: Мигранты угрожают нацбезопасности США
Миграционный кризис уже стал для США проблемой национального масштаба, угрожающей выживанию страны. В этом уверен бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн. По его словам, с момента прихода в Белый дом демократа Джо Байдена американскую границу пересекли не менее десяти миллионов иностранцев, в том числе из стран – спонсоров терроризма.
Миграционную политику, со слов Флинна, нужно экстренно пересмотреть.
"Наша страна столкнулась с серьёзной угрозой национальной безопасности, приставленной как нож к горлу каждого американца", — написал он в соцсети Х (бывший "Твиттер").
Отметим, что проблема мигрантов из Мексики волнует и простых американцев. Последние опросы показывают, что лишь 23% граждан одобрили работу Джо Байдена по урегулированию ситуации на мексиканской границе. К слову, тот же опрос показал, что большинство американцев считают Байдена слишком старым для нового срока.