Байдена обвинили в том, что он "подставил нож" к горлу каждого американца

Миграционный кризис уже стал для США проблемой национального масштаба, угрожающей выживанию страны. В этом уверен бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн. По его словам, с момента прихода в Белый дом демократа Джо Байдена американскую границу пересекли не менее десяти миллионов иностранцев, в том числе из стран – спонсоров терроризма.