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13 октября, 11:09

Байдена обвинили в том, что он "подставил нож" к горлу каждого американца

Генерал-лейтенант Флинн: Мигранты угрожают нацбезопасности США

Миграционный кризис уже стал для США проблемой национального масштаба, угрожающей выживанию страны. В этом уверен бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн. По его словам, с момента прихода в Белый дом демократа Джо Байдена американскую границу пересекли не менее десяти миллионов иностранцев, в том числе из стран – спонсоров терроризма.

Миграционную политику, со слов Флинна, нужно экстренно пересмотреть.

"Наша страна столкнулась с серьёзной угрозой национальной безопасности, приставленной как нож к горлу каждого американца", — написал он в соцсети Х (бывший "Твиттер").

В США ужаснулись ошибке, которую допустил Байден

В США ужаснулись ошибке, которую допустил Байден

Отметим, что проблема мигрантов из Мексики волнует и простых американцев. Последние опросы показывают, что лишь 23% граждан одобрили работу Джо Байдена по урегулированию ситуации на мексиканской границе. К слову, тот же опрос показал, что большинство американцев считают Байдена слишком старым для нового срока.

Обложка ©

Maria Oswalt / Unsplash

Марина Калегина
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